“No evoluciona”: David Faitelson arremetió contra José Ramón Fernández

Una de las duplas más reconocidas en el periodismo deportivo mexicano es la conformada por David Faitelson y José Ramón Fernández. Aunque a lo largo de sus trayectorias han hallado puntos de encuentro, desde que Imevisión les dio la oportunidad de aparecer a cuadro y formar parte del mismo equipo, el más experimentado de los dos se ha caracterizado por denostar y subestimar a Faitelson. En ese sentido, la víctima arremetió contra Joserra y lo acusó de no evolucionar.

Durante una charla con Jorge El Burro Van Rankin, el polémico periodista de la empresa ESPN fue cuestionado por su opinión y los motivos que lo han llevado a tolerar las agresiones del personaje que le abrió las puertas de la televisión. En ese sentido, aseguró que José Ramón Fernández no ha modificado su peculiar personalidad desde que era protagonista de los programas de deportes en la televisora del Ajusco.

“José Ramón sigue pensando que puede aplastarte como antes y pendej***te como antes. Todo tiene que evolucionar en la vida. Me acuerdo mucho de aquella escena donde era joven y doblaba las manitas porque José Ramón me decía ‘imbécil, estúpido, iletrado’. Era un tiempo de formación y lo tragabas pero todo va evolucionando. Hoy ya no, ya soy un señor, tengo tres hijas”, declaró.

José Ramón Fernández y David Faitelson han continuado sus colaboraciones en ESPN (Foto: Youtube/ESPN Deportes)

Aunque David Faitelson se abrió paso en el mundo del periodismo deportivo gracias a su labor en la prensa escrita, la primera oportunidad que tuvo para darse a conocer con un público más amplio llegó con el ofrecimiento de José Ramón Fernández para integrarse a su equipo de comentaristas. Fue así que se integró y formó en la peculiar escuela antiamericanista de Joserra.

En diversas ocasiones, Faitelson ha catalogado a quien fuera su jefe como una persona de carácter severo. Incluso, en los primeros años que compartió con él, el más joven se vio obligado a adherirse a la ideología de su maestro a tal grado de renunciar al apoyo que había encaminado por el Club América desde su primer contacto con el fútbol de la liga mexicana.

A la par, se volvió común para los televidentes del programa DeporTV atestiguar cómo la mayor parte de los argumentos e intervenciones de Faitelson eran acompañadas por un insulto o comentario sarcástico de Joserra. Incluso, uno de los principales rasgos que el veterano comentarista llegó a utilizar en repetidas ocasiones se vinculaba con el físico de David. Situación que no ha dejado de estar presente aún trabajando para el medio ESPN.

David Faitelson comenzó a trabajar en televisión gracias a José Ramón Fernández (Foto: Captura de pantalla/DEPORTV)

“El problema con José Ramón es que no evoluciona con los tiempos. Yo no sigo siendo el mismo niño p****dejo que conoció hace 20 años. Ayer me dijo al aire ‘seguramente está muy preocupado el Madrid porque un gordito está diciéndole cosas en México’ y yo le dije al aire ‘es la última vez que usted se mete con mi físico, la última vez que se lo permito’. Era un enlace”, recordó.

El creador de las cápsulas de El Color atribuye la actitud de Fernández a la costumbre que tenía por ser de esa forma con otros miembros de Los Protagonistas, como André Marín y Christian Martinoli. Incluso, fue enfático al aclarar que no se comporta igual con otros panelistas de ESPN como Roberto Gómez Junco y Rafael Puente y con él sí “porque es lo último que le queda así”.

A pesar de las actitudes en su contra, Faitelson se convirtió en un personaje clave para que Fernández pudiera llegar a ESPN. De forma irónica, aunque la presencia de Joserra en la televisión llegó a ser incómoda para el padre de David, los dos personajes continúan formando parte del mismo equipo en segmentos dedicados, principalmente, al fútbol.

