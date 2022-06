A ocho años de Brasil 2014, Gotze explicó qué tendría que haber pasado para que esa final fuese perfecta

Mario Gotze convirtió el único gol de la final del Mundial de Brasil 2014 (Shutterstock)

A poco de cumplirse ocho años de la recordada final mundialista del 2014 entre Argentina y Alemania (Un mes y una semana), el máximo protagonista de aquel partido, Mario Gotze, habló sobre el gol a los 113 minutos que convirtió a su selección en la campeona del mundo en tierras brasileñas.

Un tanto que lo marcó de por vida y por el cual su nombre se mantiene en la memoria de la mayoría de los aficionados del fútbol. En aquel entonces, con 22 años, el jugador del Bayern Múnich pasó a formar parte de los libros de historia. Sin embargo desde el 2017 no volvió a formar parte de los planes de la selección alemana.

Sobre estos temas se pronunció en una entrevista con el periódico francés L’Equipe, en la que reconoció que todavía le siguen hablando sobre ese momento histórico: “La gente me lo dice cuando me cruza por la calle, me cuentan cómo vivieron esa final. Es muy agradable, no solo quieren escuchar mis recuerdos, sino que comparten sus sentimientos conmigo. Y a veces tengo que pellizcarme para decir que ya han pasado ocho años”.

“Siempre llega un momento en que alguien me habla de eso”, reconoció Gotze sobre aquel gol en el Maracaná. “Todos me recuerdan constantemente ese maravilloso momento. La única persona que nunca me ha preguntado al respecto es mi hijo. Espero con ansias el momento de verlo con él por primera vez. Aún tomará un poco de tiempo, solo tiene un año y medio”, agregó.

Al mismo tiempo, el héroe de la final del Mundial de Brasil 2014 explicó que fue “el juego más especial que pudimos jugar. En Brasil, el país del fútbol y contra Argentina… Esa combinación era gigantesca”.

“Si pudiera reescribir la historia, diría que tal vez jugar ese partido a los 35 años, marcar ese gol y retirarme después… eso obviamente hubiera sido perfecto. Pero esta posibilidad de ser el goleador en la final del Mundial es una locura. Creo que fue un gran viaje y una gran experiencia, no hubo nada negativo”, aseguró.

Sin embargo, a pesar de su corta edad, para el siguiente Mundial ya no iba a ser parte de la delegación que viajó a Rusia. El mediocampista disputó su último partido con Alemania en noviembre del 2017 (más precisamente el 14 de ese mes en un amistoso contra Francia).

El físico comenzó a pasarle factura y su carrera comenzó a estancarse producto de una serie de trastornos metabólicos que lo obligaron a parar por varios meses.

“Esa enfermedad jugó un papel importante, especialmente en la comprensión de lo que era bueno o malo para mi cuerpo”, afirmó el alemán y añadió: “Para mí, fue una señal de que le había pedido demasiado a mi cuerpo, que también había entrenado demasiado. Durante un rato no dejé que mi cuerpo respirara, lo trataba como si fuera un robot. Pero no me di cuenta de eso hasta que fue demasiado tarde”.

Ahora, con 30 años y jugando en el PSV Eindhoven de la liga neerlandesa, el futbolista hizo un repaso sobre su carrera desde aquel gol hasta hoy: “Cuando era joven tenía otros planes. Siempre nos preocupamos por los diez o quince años: jugar en dos, tres clubes top, ganar la Champions, ser siempre internacional. Ahora no planifico nada, solo disfruto el momento”.

“Empecé muy temprano, a los 17 años, y sigo jugando. Desde hace trece años, participo cada año en una Copa de Europa. Quizá hubiera tenido más títulos si me hubiera ido al Liverpool cuando Jürgen Klopp me quiso (en 2016). También sería emocionante volver a Munich y explicarles por qué debíamos continuar juntos. Pero nadie sabe cómo habría resultado mi vida. No soy alguien que vive en el pasado. Por supuesto, ganar una Champions League hubiera hecho que mi carrera brillara aún más. Pero esto no es una obligación. Si eso no sucede, todo estará bien”, consideró.

Finalmente, reflexionó sobre la exigente carga física que tienen los futbolistas en la actualidad: “Realmente deberíamos tratar de tener un mes o dos en los que no pase nada, para que todos puedan tomarse un descanso. El descanso también es bueno. Lo vemos en otros deportes, especialmente en los Estados Unidos. La NFL (fútbol estadounidense) tiene una temporada de cuatro meses. En baloncesto, la temporada baja dura cuatro meses. Debería ser posible hacer esto en Europa”.





