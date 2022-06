Tras clasificarse a la final, Rafael Nadal lanzó una reflexión sobre su dolorosa lesión: “Preferiría perder y tener un pie nuevo”

Rafael Nadal llega con problemas físicos a la final de Roland Garros (Foto: REUTERS)

Una vez más Rafael Nadal va a tener la oportunidad de ser campeón en Roland Garros. Después de vencer en las semifinales a Alexander Zverev por 7-6, 6-6 y abandono del tenista germano por lesión, Rafa logró la posibilidad de luchar por su 14° trofeo en París esta domingo. Aunque este gran momento deportivo no lo encuentra en plenitud, ya que arrastra problemas físicos que lo tienen muy preocupado.

En la conferencia de prensa posterior al partido en el que se llevó la victoria en el segundo set por el retiro de su rival, Nadal fue habló sobre los esfuerzos que hizo para jugar pese a la lesión crónica que tiene en su pie izquierdo. “He hecho todo para darme una oportunidad de estar donde estoy y de estar en la final de Roland Garros. Es un sueño hecho realidad que vale todos los sacrificios”, comentó

No obstante, cuando le dieron a elegir entre ganar el título en Roland Garros o tener un pie nuevo, el jugador mallorquín de 36 años lanzó una reflexión: “Prefiero perder la final y tener un pie nuevo que me permita ser más feliz en mi día a día.”

Rafael Nadal buscará este domingo ganar su 14° título en Roland Garros (Foto: REUTERS)

Rafa Nadal es consciente de que está en el ocaso de su trayectoria deportiva está y que, más allá de todos los éxitos que ha conseguido, tiene que pensar en su futuro fuera de la pista. “Ganar es bonito y te llena de alegría momentánea. Pero la vida continúa y es lo más importante. Yo tengo una vida por delante y me gustaría jugar con mis amigos deporte amateur y esto ahora mismo es una incógnita”, argumentó.

Su victoria llegó en el tie break de la segunda manga, cuando Zverev se torció el tobillo al deslizarse sobre la arcilla. Iban tres horas y cinco minutos en un partido que se estaba jugando a máxima intensidad. A Nadal le vino bien que haya terminado anticipadamente y lo sabe. “Hay que ser realistas y asumo mis limitaciones actuales. Llevo tres meses que no he entrenado para aguantar según que cosas. Me he mantenido en el partido cómo he podido, pero es cierto que estaba en mejor posición al final del set. Tenía más energía que durante un rato, que se me había ido”, comentó el manacorí.

Rafael Nadal llegará a la final de Roland Garros con mayor tiempo de descanso por el retiro de Zverev en semifinales (Foto: REUTERS)

Ahora espera en la final de Roland Garros por el ganador del duelo entre el croata Marin Cilic y el belga Casper Ruud. “Estar en una final es increíble y un éxito importante. Significa muchísimo estar en la final”, reconoció Rafael Nadal ante los micrófonos. El jugador español acumula 111 triunfos y solamente tres derrotas en este Grand Slam y, pese a sus dificultades físicas, es el gran favorito a ganar el torneo.

SEGUIR LEYENDO: