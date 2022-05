Sorpresa: Mike Tyson enfrentó a un famoso rapero mientras fumaba marihuana y no pudo vencerlo

El encuentro entre Mike Tyson y el rapero The Game. Luego disputaron una pulseada en la que el ex campeón mundial de peso pesado compitió fumando un cigarrillo de marihuana

Se lo nota distendido a Mike Tyson y con una sonrisa dibujada en el rostro desde hace tiempo. La leyenda del boxeo, que supo ser campeón mundial de pesos pesados, supo reinventarse y aparte de rehacerse en lo económico suele aparecer en algún encuentro con algún otra celebridad. Dichas reuniones suelen darse en vivo por las redes sociales y en este caso fue con el conocido rapero The Game.

En las imágenes del video se nota una buena química. A pura chicanas y bromas hicieron reír al resto de los presentes. Pero el motivo puntual fue disputar una pulseada en la que Iron Mike asumió el duelo fumando un cigarrillo de marihuana. Se sabe que el ex pugilista profesional desde 2017 tiene empresa de cultivo de cannabis.

The Game, cuyo nombre real es Jayceon Terrell Taylor, se enfrentó a Tyson en su estudio de su rancho de California, y fue durante la grabación del podcast Hot Boxin. El músico también contó que Mike es un ídolo de su infancia, y ambos han compartido una estrecha amistad durante varias décadas.

Incluso a The Game se lo notó casi eufórico cuando Tyson le firmó un par de guantes y se emocionó porque dijo que le hubiese gustado que su padre, Peter, estuviese presente para poder ver ese momento.

Iron Mike firmándole los guantes a The Game

Luego llegó el momento de la pulseada. “Sin mencionar que está inclinando todo su cuerpo, y agarrándose del sofá (risas). No creo que estuviera preparado para mi fuerza… El entrenamiento de Donamatrix me tiene los brazos iguales a los de Thanos. ¡Hoy ha sido uno de los mejores días de mi vida! Gracias de nuevo Mike Tyson por los 20 años de amistad y por ser un verdadero guerrero para todos los que crecimos idolatrándote”, escribió The Game.

“Le gané a Mike Tyson”, dice en el pie de foto que acompaña al vídeo. “Y antes de que comiencen los comentarios… Él me lo confirmó cara a cara después de grabar. Al final no fui tan duro con él porque lo quiero y mi corazón me dijo que lo dejara remontar”, expresó sonriente el rapero. Tyson, en tanto, en su cuenta de Instagram subió el video de la pulseada y preguntó: “¿A quién le gustaría ver una revancha?”. Mike le regaló al rapero algunos de sus productos.

Iron Mike regresó al ring en 2020, enfrentándose en una exhibición a Roy Jones Jr. y luego se barajaron varias posibilidades para regresar otra vez al cuadrilátero. Ha insistido en que solo necesitaría 30 días para prepararse para cualquier posible oponente, y se ha dicho que podría enfrentarse a Jake o Logan Paul.

A pura fuerza y risas se dio la pulseada. Tyson ya propuso una revancha

Los hermanos Paul han considerado esta propuesta, con Jake diciendo a Mirror Fighting en una sesión exclusiva el mes pasado que, él sería la primera opción para su regreso al ring. El menor de los Paul volverá a la acción el 13 de agosto, pero es poco probable que su rival sea Tyson.

Cuando se le preguntó si se sentiría mal al subir al ring y enfrentarse a Tyson, de 55 años, Paul respondió: “No, ¿lo has visto? Sigue golpeando las almohadillas como un loco, sigue siendo un asesino, sigue estando en una forma fenomenal. Tendría una gran ventaja de peso, 20 ó 30 libras. Sería una buena pelea, obviamente tiene más experiencia que yo”.

“Esta sería la pelea más legendaria. Sería muy divertido para mí, muy motivador y vendería muchísimo por pago por ver (per per view). Compartir el ring con una leyenda sería algo de lo que podría hablar el resto de mi vida y compartirlo con mis hijos. Así que, ¿por qué pelear con Tommy Fury cuando puedes pelear contra Mike Tyson?”, concluyó.

