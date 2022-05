Mike Tyson habló por primera vez sobre la paliza que le dio a un pasajero en un avión

El momento de la agresión fue filmado por otros pasajeros

El ex campeón de boxeo Mike Tyson fue protagonista en abril de un violento episodio cuando golpeó salvajemente a un pasajero en un avión en Estados Unidos poco antes del despegue. Pese a la viralización de las imágenes, un fiscal de California explicó que no enfrentará ningún cargo. La decisión fue tomada con base en las circunstancias del accidente, “que incluyen la conducta de la víctima que derivó en el incidente, la interacción entre el señor Tyson y la víctima”, sostuvo en aquel entonces el fiscal Steve Wagstaffe en un comunicado enviado a la AFP.

Ahora, el ex campeón mundial de los pesados habló sobre lo ocurrido durante el último episodio de su podcast: “Me dijeron que no levantarían cargos. Me estaba jodiendo. Me había tomado fotos con este hombre. Ni siquiera debería estar tomando aviones públicos...”.

Según explicó, su esposa Lakiha Spencer, con quien tiene dos hijos, ya le había advertido el riesgo al que se expone por viajar en aviones públicos: “Ella se enoja, pero ¿qué voy a hacer en un maldito avión con mis amigos y un guardaespaldas que se supone que debe vigilarme?”. En este sentido, sostuvo que hay quienes buscan provocarlo.

El fiscal no levantó cargos contra Mike Tyson, aunque el hombre golpeado podría realizar una causa civil (USA TODAY Sports)

Tyson, excampeón de los pesos pesados, golpeó repetidamente a un pasajero que insistía en hablarle en un avión que estaba a punto de despegar de San Francisco el 20 de abril en ruta hacia Florida. Videos de personas a bordo del avión muestran a Iron Mike inclinado sobre el respaldar de su asiento golpeando reiteradamente a un hombre que según medios fue identificado como Melvin Townsend, de 36 años.

De acuerdo con testimonios recopilados por medios locales, el hombre intentó abordar al boxeador de 55 años, quien inicialmente fue amigable, pero reaccionó contra el pasajero luego de varias provocaciones. El fiscal apuntó que Townsend registró heridas leves en la cabeza, pero que tanto él como el ex púgil pidieron no presentar cargos.

Wagstaffe precisó que revisó los informes de la policía de San Francisco y de la oficina del sheriff del condado de San Mateo, así como “varios videos de las autoridades y de otros [pasajeros] en el avión”. “Este caso no debe ser tratado por la justicia criminal”, dijo al diario Los Angeles Times. “Si las partes quieren iniciar una acción civil, lo pueden hacer independientemente de esta decisión”.

Considerado uno de los mejores pesos pesados de todos los tiempos, Tyson también ha ganado titulares por episodios personales que incluyen haberle arrancado con los dientes un pedazo de la oreja a Evander Holyfield en una pelea de 1997, su adicción a la cocaína y una condena por violación en 1992.

