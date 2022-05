Una fiscalía paraguaya desestimó una denuncia de Chilavert contra Alejandro Domínguez

Chilavert acusó a Domínguez de asociación criminal, lavado de dinero, lesión de confianza y evasión de impuestos

La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de Paraguay le solicitó al juez penal desestimar la denuncia que presentó José Luis Félix Chilavert contra el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, por asociación criminal, lavado de dinero, lesión de confianza y evasión de impuestos.

El ex arquero de la selección de Paraguay acusó al dirigente del ente encargado de regular el fútbol en Sudamérica de haber recibido un pago de 1.5 millones de dólares por un soborno en el caso FIFA Gate.

En la causa, que oficiaron los fiscales Liliana Alcaraz Recalde y Francisco Cabrera Sanabria, se concluyó mediante un escrito la desestimación de la denuncia por “la inexistencia de hecho punible alguno”.

El ex futbolista sostiene que Domínguez, cuando era mandatario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), recibió la suma anteriormente mencionada de un cheque del Banco Continental, elaborado por el ex director administrativo de la Conmebol, en ese entonces Cesar Rene Balbuena López. Esta denuncia la inició el ex deportista en 2021. “Lo manifestado por José Luis Chilavert desde Argentina, en sus 13 tuits es verdad y está respaldada en publicaciones periodísticas y los periodistas están citados a declarar en este juicio oral”, justificó la defensa del Chila. En su denuncia también incorporó otros presuntos hechos delictivos, como la supuesta recepción de unos 374 mil dólares en concepto de honorarios y gratificaciones.

Vale destacar que el Ministerio Público de Paraguay citó a Balbuena López y sobre la presunta coima manifestó que “no se han elaborado cheques de tal monto para Asociaciones o Personas físicas, máximo se elaboran notas que se llevan a la presidencia y tesorería para que se realicen transferencia o elaboración de cheque bancario y todas esas operaciones tienen carácter institucional”.

“En atención a los fundamentos expuestos -por Chilavert-, esta Representación Fiscal considera que agotadas las diligencias de recolección de elementos de convicción y basados en las experticias practicadas, no se han obtenido indicios que señalen la existencia de hechos penalmente relevantes en relación a la hipótesis que ha sido fijada al momento de la iniciación de la investigación”, concluyeron los fiscales.

Vale destacar que, en paralelo, Alejandro Domínguez le inició una causa por difamación, calumnia e injuria a José Luis Felix Chilavert, la que actualmente está en instancia de juicio oral. Ya hubo un primer cara a cara entre ambos a inicios de este mes.

