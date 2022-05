La millonaria cifra que Dmitry Bivol teme perder a pesar de haber vencido a Canelo Álvarez

Dmitry Bivol denunció dificultades para cobrar su bono por la pelea ante Canelo Álvarez (Foto: Joe Camporeale/USA TODAY)

La pelea entre Saúl Álvarez y Dmitry Bivol escribió uno de los capítulos más tristes en la historia del mexicano. El ruso realizó de manera exitosa una defensa más de su título en las 175 libras avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y registró la segunda derrota en el récord de Canelo. A pesar de haber encaminado una de sus mejores actuaciones, denunció una serie de dificultades que le han impedido cobrar el bono económico que le corresponde por la reyerta.

“Creo que es muy difícil que me paguen. Nunca había enfrentado este reto porque aún no había llegado. No me ha llegado el pago. Todavía estamos pensando en cómo hacerlo. No sabíamos ni pensamos en el futuro porque la situación está cambiando rápidamente. Ni siquiera lo pensé y le dije a mi mánager: ‘Vadim, vamos, este será tu dolor de cabeza’”, señaló durante una entrevista a la agencia de noticias Tass.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el contrato para la pelea por el título de los semipesados contempló que Dmitry Bivol sería el menos beneficiado económicamente. En ese sentido, aseguró la ganancia de USD 2 millones, así como el 30% de las ventas de Pago Por Evento. La cifra total que el pugilista originario de Kirguistán estaría imposibilitado de cobrar rondaría los USD 5 millones.

Dmitry Bivol venció a Saúl Álvarez por la vía de la decisión (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

El motivo de la negativa a realizar el pago podría responder a factores extradeportivos. Y es que se trataría de una repercusión derivada de la invasión que Rusia encaminó en contra de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Cabe mencionar que, a pesar de haber nacido en Kirguistán, Bivol cuenta con la nacionalidad del país gobernado por Vladimir Putin, por lo que ha sido sujeto de diversas prohibiciones.

La AMB, federación internacional a cargo de la pelea entre Canelo y Bivol, dio a conocer una serie de restricciones a todos los púgiles rusos y bielorrusos como respuesta a los conflictos bélicos. En ese sentido, además de haber borrado el nombre de Rusia en los rankings de todas sus divisiones, decretaron medidas extraordinarias que repercutieron la noche del 7 de mayo.

Contrario a lo que hizo Saúl Álvarez, Bivol se vio imposibilitado de entrar al ring con su bandera nacional, así como de entonar el Himno durante la ceremonia protocolaria previa a la pelea. A pesar de ello, hasta ese momento no se habían dado a conocer restricciones que perjudicaran el cobro.

Información en desarrollo*