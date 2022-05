“Ingenuo”: promotor de Canelo Álvarez respondió a Óscar de la Hoya por ataques en su contra

Canelo Álvarez ha generado disputas entre Óscar de la Hoya y Eddie Hearn (Fotos: Getty Images)

La derrota de Saúl Álvarez ante Dmitry Bivol fue el pretexto ideal para que Óscar de la Hoya realizara declaraciones en demérito a Eddie Hearn, su actual promotor. Luego de que el Golden Boy criticara la decisión de organizar la pelea entre el mejor libra por libra del mundo y el ruso, el presidente de Matchroom Boxing arremetió contra el ex boxeador, lo llamó ingenuo e hizo referencia a sus supuestas adicciones.

El tenso desencuentro entre de la Hoya y Hearn arrancó minutos después de darse a conocer la victoria de Bivol. Y es que, por medio de su cuenta verificada de Twitter, el mexicoestadounidense mencionó a Canelo Álvarez en un tuit donde aseguró que “no es demasiado tarde (aún) para volver con el mejor promotor”. Aunque no recibió ninguna respuesta, los ataques no cesaron ahí.

Durante una entrevista con el medio USA Today, el presidente de la promotora Golden Boy condenó la decisión de haber orillado a Saúl Álvarez a pelear con el campeón de las 175 libras avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y afirmó que bajo su representación nunca habría permitido algo así.

Óscar de la Hoya arremetió contra Eddie Hearn por la pelea entre Saúl Álvarez y Bivol (Foto: Al Bello/Getty Images)

“El hecho que el promotor de este evento empujó a Bivol con Canelo fue el movimiento más estúpido en la historia del boxeo. Es no saber de boxeo. Fue el movimiento más estúpido, quien sea que haya permitido que peleara con Bivol. Nunca hubiera permitido que Canelo peleara con Bivol”, condenó Óscar de la Hoya.

Las palabras del exatleta llegaron a oídos de Hearn, quien no dudó en responder en la primera ocasión que pudo. En su defensa, reconoció el buen paso de Óscar por el pugilismo profesional, aunque negó tener influencia o poder decisión en los escenarios que se le han presentado al boxeador tapatío en los últimos meses. Por el contrario, atribuyó la responsabilidad al propio boxeador, así como a Eddy Reynoso.

“Pensar que Canelo me deja tomar las decisiones sobre su carrera es un poco ingenuo de parte de Óscar de la Hoya, quien dice mucho, pero me refiero a que la mayor lección que pueden aprender de esos comentarios es, ya saben, no se droguen niños. Esa es la base de sus comentarios”, declaró el presidente de Matchroom Boxing a los micrófonos de Tha Boxing Voice.

La relación laboral entre Saúl Álvarez y Oscar de la Hoya comenzó en el 2010, cuando firmó con Golden Boy; años después firmaron el contrato más lucrativo en la historia del deporte (Foto: Instagram/@oscardelahoya)

De igual forma, Hearn dio reconocimiento a la decisión de Saúl Álvarez por afrontar nuevos retos en su carrera, aquellos que lo sacaron de su zona de confort en las 168 libras. “Eso es boxeo ¿qué quieres? ¿Un campeón para no pasar pruebas difíciles? Deberíamos aplaudir a Canelo Álvarez por querer probarse continuamente”, concluyó.

La disputa por Saúl Álvarez

La rivalidad entre los promotores de boxeo no surgió por un conflicto directo. Cabe mencionar que de la Hoya gozó de la promoción de Álvarez durante más de nueve años desde 2010. Con el acuerdo, la carrera del mexicano gozó de gran impulso, aunque el exatleta también se benefició económicamente. Incluso, en 2019 llegaron a firmar el contrato más lucrativo en la historia del boxeo a nivel mundial.

El acuerdo consideraba una serie de 12 peleas a cambio de embolsarse USD 385 millones. Aunque el contrato parecía un hecho, un año después Canelo buscó la disolución del contrato al argumentar, entre otras cosas, que Óscar de la Hoya y su equipo no lo consultaban para decidir las peleas que entablaría. Así, luego de deslindarse de Golden Boy Promotions, Álvarez dio su confianza a Eddie Hearn, con quien ha trabajado en las últimas cinco peleas.

