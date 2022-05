La polémica celebración de David Medrano al gol del Atlas que se volvió viral

En plena transmisión, David Medrano festejó el 3-0 del Atlas a Tigres en la semifinal de ida

Luego del campeonato del Atlas en el Apertura 2021, cuando derrotaron por penales al León y rompieron 70 años de sequía sin títulos de liga, distintos comentaristas de la televisión deportiva mexicana saltaron a la fama por su fanatismo al Atlas.

Entre ellos destacaron Enrique Bermúdez, Pedro Antonio Flores y David Medrano, este último quien se robó las miradas en un nuevo capítulo importante del Atlas, pues se acercaron de manera importante a una nueva final tras derrotar a Tigres y lo hicieron por un marcador abultado.

Fue durante la transmisión del encuentro, concretamente en el tercer gol del conjunto tapatío, cuando la dirección de cámaras de Azteca Deportes decidió enfocar a Medrano, quien se encontraba a pie de cancha y celebrando con fervor aquella anotación.

La polémica celebración de David Medrano por el triunfo de Atlas en plena transmisión (Foto: Azteca Deportes)

El gol fue anotado por Julián Quiñones y, debido a que ocurrió en los últimos minutos del encuentro, fue el 3-0 y un auténtico golazo de larga distancia, Medrano explotó junto al Estadio Jalisco y se le observó una cara de evidente emoción.

Se desacomodaron sus audífonos, perdió el micrófono y su camarógrafo decidió capturar el momento, pues la imagen fue incluida en medio de la celebración de Quiñones, quien recibió todo el cariño del equipo, del estadio y al parecer también del periodista deportivo.

Don Deivid se ha consagrado como uno de los representantes más populares de la afición atlistas, pues incluso antes del título de 2021 fue referente para cualquier crítica alrededor del equipo.

Cuando los Rojinegros levantaron su segundo título de liga, Medrano fue uno de los invitados de lujo que tuvo la celebración de la institución e incluso fue invitado a destapar una famosa botella de campeonato.

David Medrano estuvo presente para destapar la famosa botella de los Rojinegros (Foto: Twitter/@davidmedranofelix)

Curiosamente, en aquella final entre Atlas y León, Christian Martinoli tuvo un detalle especial para el fan recalcitrante de La Academia, pues lo invitó a narrar el gol del triunfo anotado por Julio Furch.

Incluso durante una plática con Luis García, el reportero describió cómo se gestó aquella icónica invitación que quedó registrada en los libros de historia.

Lo que Martinoli había planeado y me comentó es que si Atlas iba ganando, a falta de unos 10 o 15 segundos para el silbatazo me iba a soltar el micrófono para gritar ‘Atlas es campeón’. Ese era el acuerdo de ambos, pero jamás hablamos de que yo narrara un gol porque no soy narrador”, afirmó Medrano.

Foto: @cmartinolimx / IG - @medranoazteca / Twitter.

“Cuando llega la situación de los penales, yo pensé que Christian narraba el penal de Furch y si lo metía ya me daba el micrófono para el grito que dijimos, pero ni madres cabrón, que me lo suelta y yo en vivo no podía decir que no”, explicó.

Esas fueron las palabras textuales de David Medrano sobre el insólito momento en el que tuvo que narrar un gol ante millones de espectadores, quienes tenían la opción de verlo, tanto por TV Azteca como por Televisa.

“Lo único que pudo hacer fue narrar lo que vi y sentí, gritarlo con el corazón y es un momento culminante para mí, ya nada será igual aunque Atlas gane más campeonatos”, afirmó el periodista, quien tuvo que esperar toda su vida para ver a su equipo campeón del fútbol mexicano y que estuvo enmarcado por su histórica narración.

Esta reacción fue una de las miles que sacudieron a México por el trascendente momento, pues se trataba de una de las rachas más largas en la historia del fútbol entre dos títulos de liga, por lo que las redes sociales se inundaron de fotografías y videos de otros aficionados que vibraron a la par del periodista.

