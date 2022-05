Raúl Orvañanos y el día que explotó contra José Ramón Fernández: “No eres mi papá”

Raúl Orvañanos con José Ramón Fernández en sus inicios dentro de los medios de comunicación (Foto: Archivo WEB Facebook)

Dos de las carreras más prolíficas en la historia de la televisión deportiva mexicana son las de José Ramón Fernández y Raúl Orvañanos, cara y cruz en cuanto a trayectoria y preparación, pues mientras uno saltó de la universidad a los medios, el otro lo hizo desde los terrenos de juego.

El propio Orvañanos reveló cómo aterrizó en los medios de comunicación, precisamente con apoyo de Carlos Alazraki, quien lo conectó con José Ramón en Imevisión, empresa que hoy en día es conocida como TV Azteca.

A pesar de que Joserra le facilitó su primera oportunidad en la televisión, hubo un momento en que las relaciones entre los dos se rompieron definitivamente, pues luego de varios meses sin buena comunicación, llegó el día en que Orvañanos explotó y le reclamó en la cara a la figura que hoy comanda ESPN.

José Ramón Fernández estuvo al mando de Imevisión y TV Azteca, con su programa insignia de DeporTV (IG: joseramonfernandeza)

Fue a principios de la década de los 90 cuando, luego de varios años juntos en Imevisión, Orvañanos tomó la decisión de abandonar la empresa que lo vio nacer como comunicólogo y emigrar a Cablevisión, no sin antes reclamarle a Fernández su manera de opinar sobre deportes y en especial por criticar la labor de Raúl frente al micrófono.

“En esa época, él quería que la crítica fuera como él la hacía y si tú tenías otro punto de vista u otra forma de criticar, no le gustaba”, empezó a describir Orvañanos sobre la actitud de Joserra en entrevista con Jorge el Burro van Rankin.

El ex jugador de Zacatepec y Atlético Español continuó: “Yo no coincidía con el punto de vista de José Ramón y yo quería expresar mi punto de vista, eso era el éxito de ese programa (DeporTV), que cada uno opinaba diferente, pero a él le molestaba mucho. Si yo decía que América jugaba bien, él me recriminaba. Quería ser un tipo autoritario y dije: ‘No eres mi papá, cabrón’”.

Enrique Bermúdez, David Faitelson, Raúl Orvañanos y José Ramón Fernández durante una reunión (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

Tras este tipo de diferencias que enardecieron a Orvañanos, tomó la decisión de abandonar el proyecto de Imevisión; sin embargo, la disputa no terminó ahí, pues al momento de comunicarle su salida, Fernández no reaccionó de ninguna manera ni le pidió quedarse.

“Lo que me molestó fue que él nunca me dijo: ‘No te vayas, qué quieres, te doy un aumento’, ningún esfuerzo. Solo me preguntó por qué me iba y le respondí: ‘Ya no quiero trabajar contigo’”, explicó el ahora relator de Fox Sports, algo que le molestó y que derivó una eventual confrontación de palabras.

Ya con las carreras separadas, el conflicto no terminó, sino que llegó un momento tenso en el que, cada uno desde su trinchera, lanzaba críticas e indirectas en contra del otro, por lo que en su momento se convirtió en una pelea popular entre los medios de comunicación deportivos.

Raúl Orvañanos cumplió 75 años el pasado mes de abril (Foto: YouTube/@Apuntes de Rabona)

“Ya estando yo en Cablevisión fue la verdadera bronca entre ambos y reconozco mi parte de culpa porque empezamos a hablar mal el uno del otro públicamente y eso estuvo muy mal”, comentó Orvañanos en una de las anécdotas más populares de su trayectoria como comentarista.

Hoy en día aquellas asperezas han quedado limadas por los dos e, incluso en palabras de Raúl, sus dos familias mantienen una buena relación, por lo que el conflicto quedó guardado en los libros de historia.

“Con el tiempo, ahora lo veo y lo saludo como si nada porque no quiero cargar una mochila de rencores. Yo tengo una extraordinaria relación con sus hijos y él con los míos”, sentenció Raúl Orvañanos.

SEGUIR LEYENDO: