Jugadores de Atlas apuntan al bicampeonato: “Se soñaba con un campeonato y ahora se sueña con dos”

Soccer Football - Liga MX - Final - Atlas v Leon - Estadio Jalisco, Guadalajara, Mexico - December 12, 2021 Atlas' Julio Furch celebrates with the trophy after winning the Liga MX REUTERS/Fernando Carranza Garcia

Atlas se encuentra en las semifinales del Grita México Clausura 2022 y con ello, mantiene como reales sus posibilidades de conseguir el bicampeonato luego del logrado en el anterior semestre. La series que antecede a la gran final de la Liga MX se estrenan con el encuentro entre los rojinegros y los Tigres de la UANL. Este miércoles 18 de mayo en punto de las 21:00 horas, los Zorros buscarán imponerse a una de las mejores plantillas de México.

De acuerdo con uno de los artífices del segundo título en la historia del equipo, Julio Furch, dentro del vestidor se conoce la magnitud del oponente y del objetivo mismo: ser el tercer conjunto en alzar dos trofeos de campeones de forma consecutiva (Pumas y León son los únicos hasta ahora). A pesar de la dificultad, el delantero se aferra a que el torneo anterior, lograr campeonar también lucía casi imposible: “Ese sería el sueño de todos, antes se soñaba con un campeonato y ahora se sueña con dos”, dijo en conferencia de prensa previa al juego de ida.

Sobre el rival en turno, comentó: “Sabemos lo que es Tigres, un rival muy fuerte. Somos conscientes del rival que vamos a enfrentar, es un equipo que pelea campeonatos y nosotros también queremos acostumbrarnos a eso, pasamos una etapa difícil en cuartos, ahora las semifinales serán más difíciles, pero para ser campeón hay que ganarle a los mejores y ganarle a Tigres será algo muy bueno en lo anímico para llegar a la final y conseguir el bicampeonato”.

José Abella (i) y Julio César Furch (d) de Atlas festejan el gol anotado a Tigres durante un partido a la reclasificación del torneo Guardianes 2021 del fútbol mexicano entre Atlas y Tigres, hoy en el estadio Jalisco, en Guadalajara, Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

Furch fue uno de los anotadores en la histórica final del Apertura 2021 y se ha consolidado en la delantera rojinegra. En la actual temporada el argentino se hizo cuatro veces presente en el marcador, pero hasta ahora no lo ha hecho en la liguilla. Además, confesó que no se siente pleno con su condición física que le ha provocado salir antes de tiempo y no poder rendir como él quisiera.

“Tenía un golpe en la espalda y otro golpe en una de las piernas, me ha costado un poco el tema físico. Al inicio de la Liguilla pasada llegué en mejores condiciones. Por más de que se me haya dado el gol, siento que en lo físico me falta un poco, no me está alcanzando para completar 90 minutos. He sentido calambres, es algo que no me había pasado en mi carrera y a la menor duda, prefiero que entre otro compañero para ayudar al equipo. Son momentos en que no hay que regalar nada y que entre otro compañero” agregó.

En el historial reciente, no hay claro favorito para llevarse la llave. De los últimos cinco encuentros, Atlas y Tigres mantienen un equilibrio en la balanza, pues registran una victoria por bando y tres empates. El encuentro en esta liguilla se dará por primera vez en la historia de los torneos cortos. Sin embargo, existe un antecedente que se parece cuando en el Clausura 2021 chocaron en el repechaje con victoria para los de Jalisco.

Los jugadores de Tigres celebran un gol ante Atlas, durante un partido de la jornada 7 del Torneo Apertura 2021 del fútbol profesional mexicano, disputado en el estadio Universitario, en Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

Apertura 2021, jornada 17: Tigres 1-1 Atlas

Clausura 2021, jornada 3: Atlas 0-2 Tigres

Clausura 2021, repechaje: Atlas 1-0 Tigres

Apertura 2021, jornada 7: Tigres 1-1 Atlas

Clausura 2022, jornada 17: Atlas 1-1 Tigres

Clausura 2022, semifinales: Atlas vs Tigres

Por su parte, Miguel Herrera, técnico del conjunto regio aseguró: “Lo vamos a jugar con el cuchillo entre los dientes porque así se ganan está fases, pero vamos a tratar de hacerlo con nuestra idea de atacar y que generar espectáculo. Somos la mejor ofensiva, entonces tendremos que hacer valer la condición”. El juego de ida será en el Estadio Jalisco, mientras que la vuelta será en el Universitario.

