Guadalajara y Pachuca repiten final en Liga MX Femenil cinco años después: terminan con la hegemonía regia

Guadalajara a la final del torneo Clausura 2022 en la Liga MX Femenil. Foto: @Chivas

El torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil ya tiene definidos a los equipos que lucharán por el título. Luego de superar las semifinales, Guadalajara y Pachuca están instaladas en una serie final que se volverá a repetir tras cinco años. Además, con la eliminación de Tigres y Rayadas, se terminará una racha de cinco campeonatos consecutivos con algún conjunto de Nuevo León levantando el trofeo de campeonas.

Las jaliscienses se clasificaron luego de eliminar a Tigres con marcador global de dos goles a dos (el criterio de desempate les favoreció debido a su mejor posición en la tabla). Durante el juego de ida en el Volcán, las felinas se impusieron dos a cero. Sin embargo, para el compromiso de vuelta las Chivas revirtieron el resultado con un marcador igual, esta vez a su favor.

“No dejamos de creer ni de tener fe, las chavas se brindaron en todos los sentidos, el equipo no dejó de luchar, de proponer, de tratar de ir a buscar el resultado en todo momento. Sabíamos que era un partido a matar o morir y entendimos muy bien ese aspecto, es un triunfo muy merecido me da mucha alegría por todos”, dijo Juan Pablo Alfaro, entrenador rojiblanco, en conferencia de prensa posterior.

Guadalajara a la final del torneo Clausura 2022 en la Liga MX Femenil. Foto: @Chivas

Y sobre las claves que llevaron al equipo a conseguir el pase, dijo: “Lo que se me viene a la mente es la resiliencia y el nunca rendirse. Son muy importantes, el siempre luchar, nunca bajar los brazos, sobre todo el venir de atrás, en un marcador adverso no solo en esta serie, sino también contra Pumas. Habla de un equipo con carácter, personalidad y ganas de trascender. Ha demostrado que puede vencer a cualquier rival”

Por su parte, las Tuzas hicieron lo propio al vencer por marcador global de tres anotaciones a dos a Monterrey, vigentes campeonas. A pesar de caer en la cancha del Estadio BBVA por dos a uno, la ventaja conseguida en el primer juego les permitió instalarse en la gran final de la Liga MX Femenil. Juan Carlos Cacho, técnico de Pachuca, destacó la estrategia defensiva de su equipo ante el poderío ofensivo del rival (las Rayadas consiguieron 38 goles a favor durante la fase regular del torneo).

“Se viven al máximo, esta fase de Liguilla se vivió muy bien, los partidos intensos, defensivamente supimos sufrir, se trabajó bien en los pocos días que tenemos para preparar el partido, una Final se juega distinto, das el extra que tienes que dar. Rayadas necesitaba goles, nos echamos atrás, se trabaja poco a poco, es poco tiempo para moldear mejor el estilo, pero seguimos en el camino, que mejor que con esta Final que se viene”, comentó.

Pachuca va por su primer título de Liga MX Femenil. Foto: @TuzosFemenil

De esta forma, se termina una racha de cinco semestres consecutivos (sin contar el Clausura 2020 que se suspendió por la pandemia de Covid-19) en las que Tigres o Monterrey salían campeonas del balompié mexicano. Y no sólo eso, sino que por primera vez desde el Apertura 2017, no habrá un equipo de Nuevo León en la final.

Guadalajara va por su segundo título de liga, mientras que Pachuca busca su primero. La final de ida está programada para llevarse a cabo el viernes 20 de mayo en el Estadio Hidalgo, mientras que la vuelta será el lunes 23 en el Estadio Akron.

Finales

Apertura 2017: Guadalajara 3-2 Pachuca

Clausura 2018: Tigres 4-4 (4-2) Monterrey

Apertura 2018: América 3-3 (3-1) Tigres

Clausura 2019: Tigres 3-2 Monterrey

Apertura 2019: Monterrey 2-1 Tigres

Clausura 2020: Torneo suspendido por la pandemia de Covid-19

Apertura 2020: Tigres 1-1 (3-2) Monterrey

Clausura 2021: Tigres 7-4 Guadalajara

Apertura 2021: Monterrey 2-2 (3-1) Tigres

Clausura 2022: Guadalajara vs Pachuca

SEGUIR LEYENDO: