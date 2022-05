Un futbolista aseguró tener una “relación especial” con la novia de una figura del Atlético Madrid y desató el escándalo en Europa

Joao Felix, Magui Corceiro y Pedro Porro (Crédito: Getty Images - Instagram)

Esta semana se ha abierto la polémica luego de la viralización de unas imágenes entre el futbolista español Pedro Porro y la actriz portuguesa Margarida Corceiro, pareja del jugador Joao Félix, quienes habrían entablado una “relación de amistad” durante los últimos meses. Después de que varios portales europeos y usuarios de redes sociales instalaran versiones de infidelidad, los protagonistas se expresaron al respecto.

Todo comenzó luego del último partido del Sporting de Lisboa en el campeonato doméstico. El conjunto portugués se impuso 4-0 al Santa Clara en su estadio y tras el pitazo final algunos futbolistas obsequiaron sus camisetas a los fanáticos, tras una gran temporada en la que el equipo se quedó con la segunda plaza que lo clasifica a la fase de grupos de la próxima Champions League.

El propio club publicó un video emotivo en el que se aprecia el momento exacto en el que Pedro Porro se acerca a las gradas y, pese a que varios niños le piden su casaca, él se la entrega a una mujer que se hace un hueco entre los pequeños. Luego, ambos se dan un abrazo y el la besa en la mejilla. De inmediato, los usuarios en las redes sociales advirtieron que la muchacha es nada menos que Margarida Corceiro, pareja del jugador del Atlético de Madrid Joao Félix.

Poco después, se viralizó otro video tomado por la noche en una discoteca de Lisboa. Los protagonistas serían Porro y Corceiro en una zona VIP, alejados del resto de los presentes. Por eso, muchos insistieron en que podría tratarse de un caso de infidelidad. Aunque, al oscuridad del local impide determinar que efectivamente sean ellos los que allí aparecen, aunque quien lo filma así lo asegura.

Ambos fueron filmados por el Sporting de Lisboa

En este marco, el propio futbolista de Sporting de Lisboa emitió un breve comunicado para aclarar lo sucedido: “La situación que está pasando en el día de ayer y de hoy es muy incómoda... Tengo una relación especial con ella, nadie está siendo infiel a nadie. Mi imagen no se va a manchar por nada y menos por cosas de estas. Puedo hacer lo que me dé la gana. Dejen de manchar la imagen de los tres porque no es así”. Pero, el hecho de que haya calificad su relación con la mujer a la que conoce hace poco tiempo como “especial”, disparó las teorías de un romance.

Por su parte, el sitio español AS publicó declaraciones de la joven actriz y modelo portuguesa: “Conocí a Porro hace unos meses de manera inesperada en una cena de grupo y desde entonces nos lo hemos pasado muy bien, somos muy buenos amigos, lo quiero, es increíble y la gente que lo conoce lo sabe muy bien”. Además, negó que ella y su amigo se besaran en una discoteca: “Si quisiera estar besándome con alguien, en un momento íntimo, no sería en Lust, y mucho menos en la zona VIP con ese balconcito y a la vista de toda la discoteca. Tampoco entiendo por qué esos señores que tomaron la iniciativa de grabar ese vídeo y reportarlo de una manera tan linda no se acordaron de grabarme hablando y abrazando a las demás personas que estaban allí, los otros chicos, los jugadores”.

Cabe aclarar que Félix y Porro no han compartido equipo. El portugués, surgido de la cantera del cuadro de Lisboa se unió al Atlético de Madrid en 2019, mientras que el español que tuvo un breve paso por Manchester City, club que siempre optó por darlo a préstamo, llegó al cuadro luso en 2020.

