Tensión entre los fans del PSG por la posible salida de Mbappé: “Si quiere irse, que se vaya”

Mbappé definirá su futuro antes de jugar con la Selección de Francia (Reuters)

La temporada está llegando a su fin y con ella también la incertidumbre sobre el futuro de Kylian Mbappé, quien parece ya haber tomado una decisión entre renovar su contrato con el PSG o marcharse como agente libre al Real Madrid a partir del 30 de junio.

“Lo sabremos muy pronto. Mi elección está casi hecha”, aseguró la joven estrella francesa el domingo tras recibir el trofeo al Mejor Jugador de la Ligue 1. Minutos más tarde, admitió ante los medios de comunicación que se pronunciaría acerca de su elección antes del 28 de mayo, día en el que se concentrará con la Selección de Francia de cara al duelo que disputará frente a Dinamarca el 3 de junio por la Liga de Las Naciones.

Tras esta reveladora jornada, el periódico capitalino Le Parisien optó por preguntarle a varios aficionados partidarios qué pensaban al respecto y todos coincidieron en lo mismo: Mbappé debe hablar éste sábado, en lo que será el último partido de la temporada del PSG.

Mbappé se debate entre renovar contrato con el PSG o fichar por el Real Madrid (Reuters)

“Si hace su anuncio el sábado, seguramente se quedará, será adorado y aclamado en el Parque de los Príncipes”, consideró Fred, un histórico fanático de la tribuna de Boulogne (donde se ubican los seguidores más revulsivos). “Si es para anunciar que se va al Madrid seguro que lo silbarán. Será menos festivo, digamos. Pero creo que se quedará”, añadió.

“Es un chico joven. Aunque llegue al Real Madrid dentro de dos años, tendrá 25. Todavía podría estar cinco años allí. Y luego, es un tipo bastante orgulloso, que quiere hacer historia. Entonces, para eso, tiene que quedarse al menos un año más. Conseguir superar a Cavani ( su récord de 200 goles con el PSG) y también lograr la Champions. Si llegara a ganar en París, seguiría siendo EL jugador histórico del PSG “, sostuvo.

Natanel, otro de los fervientes seguidores del cuadro parisino se preguntó “¿Por qué habrá esperado tanto si su elección es quedarse aquí? Lo anunciará el sábado, durante la ceremonia del título. Dijo que daría su respuesta mucho antes del 28 de mayo, por lo que, en mi opinión, será durante el partido contra el Metz”, consideró.

“O se están haciendo cambios internos y él dio el OK para quedarse, y va a ser un poco de sorpresa, o ya tomó la decisión de irse. Pero, después, no vamos a correr detrás de un jugador. Quiere quedarse, se queda. Quiere irse, que se vaya”, sentenció.

Los fanáticos consideran que debe pronunciarse antes o durante la última jornada de la temporada (Reuters)

El Parque de los Príncipes albergará el último partido del PSG en la temporada y el estadio estará colmado de hinchas que recibirán al equipo. Allí también estará Alexandre, quien “espera con impaciencia el desenlace”.

“Vi la ceremonia el domingo y es un tipo fantástico.. No estaba para nada nervioso. ¡Incluso un actor no podría haberlo hecho! Pero tiene que parar. Él debe hablar. Creo que lo hará antes del sábado. El ambiente en el Parc ya es horrible en este momento... incluso para él: ama el club, no puede irse como se fue de Mónaco. Pero bueno, es su vida, su carrera”, reflexionó.

“Si se queda, debe decirlo antes del sábado y si se va… también debe decirlo antes del sábado. Y además todos entenderían su elección. No creo que haya un tipo en el Parc que diga: ‘No entiendo por qué se va al Real’. Es su sueño de niño, es uno de los clubes más grandes del mundo. Pero hay que tenerlo claro y que se lleve su ovación en ambos casos. Si se va, habrá hecho lo que tenía que hacer durante cinco años y se merece irse con honor. Pero no debe estropear este momento”, concluyó.





