Falta de exposición y condiciones físicas, principales motivos por los que el jugador mexicano no emigra a la Bundesliga

Conferencia de prensa Toluca vs Bayer Leverkusen. Foto: @TolucaFC

Toluca de la Liga MX y Bayer Leverkusen de la Bundesliga sostendrán este martes 17 de mayo un encuentro amistoso con el cumplimiento de un centenar de años de la empresa Bayer en el país como principal motivo. Por ello, los entrenadores de ambos clubes brindaron una conferencia de prensa en la que el técnico del conjunto bávaro, Gerardo Seoane, señaló algunos de los argumentos por los que no hay tantos jugadores en el fútbol de Alemania.

El entrenador con nacionalidades suiza y española fue cuestionado por la prensa mexicana sobre el interés de los equipos del campeonato alemán por fichar a jugadores tricolores, así como las razones de la falta de estos. Ante ello, respondió que la falta de exposición a nivel internacional del balompié nacional y las características físicas son los principales motivos, desde su perspectiva, aunque destacó el actuar a nivel selección.

“No conseguimos ver siempre los partidos de liga, pero cuando hay partidos internacionales, siempre probamos a seguir esos partidos, esos juegos contra México siempre son muy disputados para Chile, Ecuador, etc”, dijo Seoane. El partido entre ambas instituciones es un paso más en la intención de estrechar relaciones entre ambas naciones. Hace alguna semana, los presidentes de las respectivas liga firmaron un Acuerdo de Entendimiento para la mutua cooperación.

Conferencia de prensa Toluca vs Bayer Leverkusen. Foto: @TolucaFC

Y continuó: “El jugador mexicano es muy técnico, a lo mejor no muy potente físicamente y la Liga Alemana es muy disputada, con mucha potencia física, tal vez esa podría ser una razón. En Europa el fútbol es mucho más físico, puede ser rápido, pero no sólo tenemos jugadores de ese tamaño. Nos fijamos en calidad individual, técnica, en el desborde, no somos un club que sólo busque físico, se juega a un ritmo muy alto, tenemos la paciencia para hacer crecer jugadores”.

El partido está programado para llevarse a cabo en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Nemesio Diez, casa de los Diablos Rojos. La presencia del Leverkusen en la capital mexiquense significa la visita del equipo tercer lugar en la Bundesliga y uno de los clasificados para la próxima edición de la Liga de Campeones de la UEFA

“Estamos muy contentos de estar aquí, de jugar contra un equipo histórico. Sabemos que va a ser un desafío, sobre todo por la altura que no va a ser fácil para lo chicos, pero esperemos disfrutar de un buen espectáculo y agradecerles a todos la presencia. Tenemos un equipos muy talentoso. Para nosotros la presencia en la Liga de Campeones es esencial para poder crecer como club y los jugadores. Sabemos que va a ser un desafío grande. Nos gusta tener esos desafíos”, agregó.

Estadio Nemesio Diez, casa de Toluca. Foto: @TolucaFC

Por su parte, para Toluca el juego representa la oportunidad de medirse a un club histórico en el viejo continente. Sin embargo, los escarlatas tuvieron un final de torneo bastante opuesto a las Aspirinas, pues finalizaron en la posición 15 del Clausura 2022 lejos de la liguilla y tuvieron que pagar una multa por terminar el año futbolístico entre los últimos tres puestos de la clasificación por cocientes.

“Es un equipo que juega muy bien al fútbol, pero nosotros mañana tendremos que disfrutar porque pocas veces los equipos mexicanos tenemos la posibilidad de jugar contra un gran equipo como es el Bayer Leverkusen. Significa mucho. Pocas veces grandes instituciones vienen a jugar a México y hoy nos toca a nosotros. Hay que aprovechar, disfrutarlo. Hoy hablamos con los jugadores de que es un marco muy bonito para terminar el mal torneo que tuvimos”, sostuvo Nacho Ambriz, técnico de Toluca.

SEGUIR LEYENDO: