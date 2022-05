El enojo de Rafael Nadal con los periodistas ante una nueva comparación con Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz viene de ser campeón en Madrid tras eliminar a Nadal y Djokovic (Foto: Reuters)

La irrupción de Carlos Alcaraz en el circuito de tenis renovó el aire de un espacio dominado desde hace muchos años por el Big Three. El reciente triunfo en el Masters 1000 de Madrid trajo sobre la mesa las comparaciones con Roger Federer, Novak Djokovic y su compatriota Rafael Nadal. Cansado de ese intento de generar equivalencias por parte de la prensa, Rafa no ocultó su incomodidad y salió en defensa del joven estrella.

En la rueda de prensa durante su participación en el Masters 1000 de Roma le preguntaron al actual 4 de la ATP sobre si Alcaraz es mejor que él a los 19 años. “No lo sé, hombre. Y no podré hablar todos los días sobre quién va a ser o quién es más fuerte a esas alturas. No sé ni cómo era yo mismo”, abrió su respuesta ante los medios según replicó el diario español As.

“Lo único que podemos hacer es disfrutar de la carrera de un jugador increíble como Carlos. Será mejor dejar de compararlo conmigo. Si es capaz de ganar 25 Grand Slams, va a ser increíble para él y para nuestro país, y estaré feliz por él. Pero dejémosle disfrutar de su carrera personal. Disfruté de mi carrera personal”, planteó con el objetivo de quitarle presión al muchacho que acaba de ganar su cuarto título en el 2022 tras apoderarse del Masters 1000 de Madrid donde dejó en el camino al propio Nadal y también a Djokovic.

“Estoy super feliz por la forma en que pude manejar mi carrera en el tenis. ¿Es su momento ahora para gestionar su carrera personal de la manera que él quiere, no? No podemos estar todo el tiempo pensando en cómo fue, cómo es hoy. Él es lo que es. Es fantástico. Probablemente en 2005, no diré de mí mismo que fui magnífico, pero opino que también fui bastante bueno. Eso es todo. Diferentes momentos. Diferentes carreras. Diferente forma de abordar las cosas porque los tiempos están cambiando. Pero disfrutémoslo. Eso es todo. No le pongamos presión extra”, apuntó el mito de 35 años que ya acumula 91 títulos singles en su trayectoria.

La mirada del nacido en Manacor fue tajante: “No me pregunten cada vez. Cada vez que me vayan a preguntar, diré lo mismo”.

“Estoy super feliz de tener un jugador increíble como él en nuestro país. Es super bueno para nuestro deporte. Honestamente, de una manera egoísta, como un espectador, tener a alguien como Carlos que vamos a tener la oportunidad de disfrutar de su carrera durante los próximos años, no sé cuántos años, es genial. Pero ahora sigo jugando. Estoy enfocado en tratar de hacer las cosas que necesito hacer. Eso es todo”, concluyó.

Alcaraz tiene 19 años recién cumplidos y ya está ubicado en el 6° escalafón del ranking tras obtener su primera corona en 2021 (Umag) y celebrar ya otros cuatro éxitos en esta temporada con dos Masters 1000 incluidos (Miami y Madrid). Precisamente en su país obtuvo también un registro que resonó en el tenis: le ganó por primera vez a Nadal (1-2 el historial) y a Djokovic (0-1), lo que hizo su camino en el certamen todavía más magnífico.

Rafa viene de vencer a John Isner (6-3 y 6-1) para acceder a los octavos de final de Roma donde se topará con el canadiense Denis Shapovalov. Alcaraz, tras ser campeón en Madrid, decidió no presentarse en este certamen con la mirada puesta en el Roland Garros que se avecina.

