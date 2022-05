Nuevo capítulo de la extraña pelea entre los pilotos y las autoridades de la Fórmula 1: la amenaza de Hamilton

Lewis Hamilton está en el ojo de la tormenta por la utilización de joyas durante la carrera (Foto: Reuters)

La Fórmula 1 está conviviendo con una de las peleas más extrañas de los últimos tiempos entre los pilotos y las autoridades encargadas de bregar por la seguridad de los deportistas. Después de los gestos que tuvieron Sebastian Vettel y Lewis Hamilton durante la previa del GP de Miami que se volvieron virales, el corredor británico volvió a la carga: “La próxima vez llevaré cuatro relojes”.

Los responsables de cuidar la salud de los 20 corredores de la grilla exigieron que haya precauciones tanto con la ropa interior que se utiliza debajo del traje antiflama como con las joyas de los corredores, alegando el peligro que existe frente a un incendio, tomando como parámetro el impactante hecho que protagonizó Romain Gorjsean en el 2020.

El siete veces campeón en la Máxima sintió este requisito como un ataque a él, justo después de los conflictos que ya tuvo con el personal de la FIA tras la definición reñida ante Max Verstappen la última temporada. Recibió un permiso especial para corredor dos Grandes Premios más con sus joyas, pero igualmente aseguró que no se las sacará en todo el año.

“No me lo quitaré. Tuve una exención en Miami y tendré exenciones durante el resto del año. Los anillos de boda están permitidos”, declaró ante la agencia de noticias PA según replicó el sitio especializado Soy Motor.

“Cuando me hablaron de las joyas me dijeron que la seguridad está por encima de todo. Y yo dije: ‘Bueno, ¿qué ha pasado durante los últimos 16 años? Llevo 16 años con joyas. ¿Acaso la seguridad no era un problema entonces?”, insistió Lewis.

El líder de Mercedes, Toto Wolff, intentó ponerle paños fríos al tema: “Lo que se necesitaba era un diálogo entre Lewis y Mohammed (nuevo presidente de FIA). Está claro que las regulaciones están para proteger a los pilotos, pero por otro lado también necesitamos diversidad y formas de expresión. Sabemos que esto es importante para Lewis. Estoy seguro de que llegarán a una buena resolución”.

Sin embargo, el periodista de Sky Sports, Ted Kravitz, advirtió que la FIA evalúa iniciar la sanciones en el GP de Mónaco si Hamilton incumple con la exigencia: “Se quitó los aretes pero no puede sacarse la nariz y pensamos que iba a someterse a una cirugía menor para sacar la nariz. Hamilton ahora dice, después de haber tenido dos carreras de gracia, aquí (Miami) y en Barcelona, que no se sacará la nariz. Parece que la guerra entre Hamilton y la FIA continúa”. El diario The Sun aclara que podrían incluso impedirle salir a pista el primer día de práctica si no cumple las exigencias e informaron que se enfrenta a multas de hasta 260 mil dólares.

El tema explotó durante los primeros días de abril antes del GP de Australia cuando Pierre Gasly, de AlphaTauri, no dudó en plantear su enojo: “Si quieren revisar mi culo, siéntanse libres, no tengo nada que ocultar. Mi pene, todo. Si eso les hace felices, siéntanse libres”. Por entonces, la mirada ya estaba puesta sobre Hamilton.

“No tengo planes de quitarme las joyas en las carreras. De todos modos, algunas no me las puedo sacar. Las de mi oreja derecha están prácticamente soldadas. Así que tengo que cortarme la oreja para quitármelas. Por eso se quedarán”, se quejó Lewis a mediados de abril.

La polémica escaló en Miami cuando Vettel irrumpió en los pits con un calzoncillo por encima del traje antiflama. Fue una forma de burlarse del debate, pero también de plantear su defensa a su colega: “Creo que es innecesario sacar a la luz este tema. Probablemente, a estas alturas, es más bien algo personal y siento que está dirigido especialmente a Lewis (Hamilton). Obviamente hay una preocupación por la seguridad, si tienes joyas y el coche se incendia sería desagradable. Pero, otro lado, de cierta forma es parte de la libertad personal y si somos lo suficientemente mayores para tomar decisiones fuera del coche, deberíamos ser lo suficientemente mayores para tomar decisiones dentro de él”.

Hamilton se había presentado a la conferencia de prensa pautada con ocho anillos, tres relojes, brazaletes y un collar como señal de protesta.

Para entonces, el director de carreras de la Fórmula 1, Niels Wittich, había advertido que el Código Deportivo Internacional prohíbe llevar joyas. El directivo alegó que esta decisión está vinculada a que usar este tipo de objetos debajo de la ropa ignífuga “puede reducir la protección ya que los objetos metálicos, como las joyas, en contacto con la piel pueden reducir la protección contra la transmisión de calor y, por lo tanto, pueden aumentar el riesgo” ante un incendio.

El próximo capítulo de esta extraña situación tiene fecha para el fin de semana del 22 de mayo cuando se desarrolle el GP de España en Barcelona, que albergará la sexta fecha de la F1.

