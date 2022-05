La historia detrás de la niña que se hizo viral por ganar una carrera imposible

La pequeña de siete años es la hija de un boxeador profesional

Esta semana millones de usuarios de redes sociales de todo el mundo replicaron un video asombroso en que se ve a un grupo de niñas participando de una carrera. En plena la competencia, una de ellas pierde el calzado, regresa sobre sus pasos para colocárselo y reinicia su marcha para superar a sus adversarias y ser la primera en cruzar la meta.

Detrás de esas espectaculares imágenes que generaron todo tipo de teorías, incluso de quienes desconfiaban que fueran reales y acusaban algún tipo de edición, existe una historia que fue publicada este miércoles por los principales tabloides británicos.

La protagonista del video se llama Lay Lay y es una niña de 7 años que participó de una carrera de velocidad de 200 metros. Su padre es nada menos que Terence Crawford, actual campeón mundial de boxeo, quien además fue el que grabó el video y publicó en su cuenta de Instagram: “No puedo dejar de pensar en la competencia de atletismo de mis hijas ayer”.

“Ella simplemente no tiene idea de cuánto me motivó. Esta es la definición de no abandonar, corazón y valor. Dejó que todo pasara, incluso cuando la adversidad la golpeó”, agregó el púgil de 34 años dueño del cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) del peso wélter.

Crawford, quien como profesional tiene 38 victorias en igual cantidad de presentaciones, es padre de tres niños y tres niñas, una de las cuales se viralizó por su desempeño en el atletismo. Sin dudas, nunca imaginó que la pequeña Lay Lay sería vista por millones de personas en apenas un par de días por haber ganado una carrera que parecía imposible. Incluso, fue señalada como la próxima Usain Bolt.

Es que la niña de 7 años perdió varios segundos al regresar sobre sus pasos para colocarse el calzado nuevamente y retomar la acción. Por eso, parecía impensado que fuese a llegar en primer lugar, pero lo hizo y se subió a la cima del podio para darle una lección a todos.

