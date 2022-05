Ricardo Cadena, el técnico que resucitó a Chivas: “Sé cuál es el rol que en este momento me corresponde”

Ricardo Cadena, director técnico interino de Guadalajara. Foto: @Chivas

Las Chivas de Guadalajara se encuentran clasificadas para la liguilla del Grita México Clausura 2022 luego de vencer a los Pumas de la Universidad Nacional en el repechaje. Tras una primera mitad de torneo mala, que incluso le costó el puesto a Marcelo Michel Leaño de la dirección técnica rojiblanca, el conjunto cerró la fase regular con cuatro victorias consecutivas (cinco con el repechaje) de la mano de Ricardo Cadena, quien llegó como entrenador sustituto.

A pesar de ello, la directiva no ha tenido acercamiento o renovado las charlas para tratar el tema de la continuidad del técnico en el equipo. En entrevista para ESPN, Ricardo aseguró que aún no sabe si seguirá como el entrenador para el próximo torneo del balompié mexicano, no obstante, también dijo que no le interesa el tema por ahora, sino que su atención está puesta en los cuartos de final donde enfrentará al vigente campeón: Atlas.

“No (han existido pláticas). En lo personal esa parte no me quita el sueño, no es algo que esté procurando, sé cuál es el rol que en este momento me corresponde. Lo demás pudiera venir de los resultados que vengan y que pueda ofrecer. Me dedico y enfoco únicamente en jugar esta fase. Mi principal pensamiento es Atlas”, dijo Cadena

Guadalajara se clasificó a la Liguilla del Clausura 2022 al eliminar a Pumas. Foto: @Chivas

El entrenador llegó a Chivas para la jornada 14 del calendario. En ese momento, la escuadra sumaba cuatro juegos sin poder ganar, donde apenas sumaron tres unidades de 12 posibles. El punto de inflexión fue la derrota de Guadalajara ante los Rayados de Monterrey por tres goles a uno. El siguiente compromiso, ya con Ricardo al mando, los rojiblancos vencieron de manera consecutiva a Cruz Azul, seguido de Tijuana, Pumas y Necaxa con lo que subió hasta la sexta posición de la clasificación.

“Estoy muy contento y feliz de poder dirigir al equipo más importante del fútbol mexicano. Esta seguidilla de resultados nos ha permitido tener esa confianza, los muchacho han hecho una labor muy importante. Uno como técnico ponemos o vendemos la idea, si los chicos la compran y la hacen de ellos, la situación puede venir para bien”, comentó el mexicano de 52 años de edad.

El triunfo por goleada ante los universitarios y el hilo de victorias conseguidas ha despertado la ilusión de la afición del Guadalajara en lo que se contrapone a la situación vivida hace sólo unos meses. Cadena, quien fue traído del Club Deportivo Tapatío en la Liga de Expansión, sostuvo que es consciente de la responsabilidad que eso conlleva, pero dijo sentirse confiado en que sus jugadores hagan una buena presentación en el derbi de Jalisco.

Chivas terminó sexto lugar en la temporada regular del Clausura 2022. Foto: @Chivas

“Lo veo tan fuerte como pensar en superar a nuestro próximo adversario, que es Atlas, e ir caminando poco a poco en los objetivos. Soy un tipo que va viviendo día a día, creo que el equipo tiene fuerza para ir caminando en cada una de las fases. Más allá de eso, lo más importante es que ellos han devuelto el sueño y la ilusión a la afición. Ellos han peleado por estar en esta instancia”, agregó.

La serie por los cuartos de final del Clausura 2022 ante los Zorros del Atlas está programada para llevarse a cabo los días 12 y 15 de mayo. El juego de ida será el jueves a las 21:05 horas en la cancha del Estadio Akron, mientras que el de vuelta será el domingo a las 18:00 horas en el Estadio Jalisco. El resto de llaves son: Atlético de San Luis vs Pachuca, Puebla vs América y Cruz Azul vs Tigres.

