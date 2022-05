Prensa internacional arremetió contra Checo Pérez por su desempeño en el GP Miami

(Foto: REUTERS/Ricardo Arduengo)

Los problemas en el motor del vehículo de Sergio Checo Pérez, durante el Gran Premio de Miami, causaron una impresión negativa en el ámbito internacional de la Fórmula 1 pues aquel inconveniente le costó el tercer lugar al mexicano ya que no pudo rebasar en ningún momento a Carlos Sainz Jr. de Ferrari; así que los analistas deportivos no perdonaron el inconveniente que lo alejó del podio.

Diferentes medios internacionales criticaron el trabajo del equipo de mecánicos de Red Bull pues no lograron solventar la falta de velocidad en el monoplaza de Checo, ya que desde la vuelta 20 de la competencia el mexicano identificó la falla y la reportó con su equipo.

Dentro de las críticas que le dedicaron a Sergio Pérez se concentraron aquello que hubiera podido lograr si no hubiera presentado fallas en el motor. Y es que la falta de potencia causó que el tapatío no siguiera de cerca a los pilotos de Ferrari y peleara por un puesto en el podio, por lo que se rezagó al cuarto puesto y de ahí no se pudo mover.

Sergio Pérez no pudo rebasar a Carlos Sainz Jr. de Ferrari y quedó fuera del podio (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

Uno de los primeros medios que lamentó el escenario que vieron la tarde del domingo 8 de mayo en la pista de Florida, Estados Unidos, fue Planet F1, pues comparó la molestia de Sergio con la idea de consumir un chile muy picante, ya que la reacción del tapatío evidenció su incomodidad por no tener la respuesta del motor como lo estaba exigiendo Pérez.

“Era casi como si Checo acabara de comer algunos de los chiles más picantes de su país por la forma en que subió su temperatura cuando descubrió que estaba perdiendo potencia en la vuelta 20″, redactó.

El mismo medio calificó que Checo Pérez pudo quedar detrás de Max Verstappen pero agregó: “De no ser por la falla técnica, Christian Horner pensó que Pérez podría haber sido subcampeón nuevamente; desafortunadamente, ninguno de nosotros lo sabrá nunca”.

La crítica fue contundente pues le otorgó una calificación de 6.5 por su desempeño en el Gran Premio de Miami.

The Race, otro de los medios especializados en Fórmula 1, no perdonó que Checo no haya podido rebasar al piloto español. así que se fue en contra de la calidad en la que Red Bull dejó el monoplaza de Pérez para la competencia. “Pasó toda la carrera persiguiendo a Sainz, sin que le ayudara perder terreno durante la primera parte cuando un problema con un sensor le costó energía y le hizo perder el contacto con el Ferrari”, publicó.

Le otorgó una puntuación de 6.5 ya que la distancia que se formó entre Sainz Jr. y Checo Pérez fue abismal pues incluso llegó a ser de casi 4 segundos, por lo que el panorama de rebasarlo se complicó más.









*Información en desarrollo