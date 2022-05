Mexicana Giuliana Olmos se proclamó campeona del Abierto de Madrid

Giuliana Olmos y Gabriela Dabrowski, campeonas del Mutua Madrid Open. Foto: EFE

La tenista mexicana Giulana Olmos conquistó el Abierto de Madrid junto a su compañera, la canadiense Gabriela Dabrowski, en los dobles femenino. La pareja venció a su símil conformada por la estadounidense Desirae Krawczyk y la neerlandesa Demi Schuurs en tres sets: 7-6, 5-7 y 10-7. Con ello, la atleta de doble nacionalidad (nació en Austria), suma a su palmarés su segundo torneo de serie Masters 1000 de la Asociación Femenina de Tenis (WTA por sus siglas en inglés)

El partido comenzó con un apretado triunfo en el primer set, que se decidió por un tie break. En el segundo, las rivales consiguieron empatar al ganar por dos puntos y forzar el match tie break. Finalmente, el set final fue ganado por diferencia de tres puntos y consiguieron su primer título bajo la combinación Olmos-Dabrowski.

El camino hacia el campeonato lo iniciaron ante la pareja china-rusa de HanXinyun y Aleksandra Panova, a la que vencieron en tres sets en lo que fue una remontada: 6-7, 6-4 y 10-8. En cuartos de final superaron a Ulrike Eikkeri y Tereza Mihalikova de Noruega y Eslovaquia, respectivamente por 6-3 y 6-2. En semifinales, se impusieron a la letona Jeļena Ostapenko y a la ucraniana Liudmila Kichenok por 5-7, 6-1 y 10-6.

Giuliana Olmos y Gabriela Dabrowski, campeonas del Mutua Madrid Open. Foto: @MutuaMadridOpen

Giulana se hace del título madrileño luego de haber participado por última vez hace cuatro años, edición en la que no entró en el cuadro principal del torneo al ser eliminada de forma prematura. “No entré al torneo porque era muy difícil estar aquí. Ver todos los partidos y no jugar me motivó a regresar y estar dentro de la competición”, dijo para ABC Daily después de haber obtenido el pase a la final en este 2022.

Las otras victorias

- Nature Valley Open 2019 (Torneo de Nottingham): Giulana y Desirae Krawczyk vencieron a Ellen Pérez y Arina Rodionova por 7-6(5) y 7-5.

- Abierto Mexicano Telcel 2020 (Torneo de Acapulco): Giulana y Desirae Krawczyk vencieron a Kateryna Bondarenko y Sharon Fichman por 6-3 y 7-6(5).

- Internazionali BNL d’Italia 2021 (Masters de Roma): Giulana y Sharon Fichman vencieron a Kristina Mladenovic y Markéta Vondroušová por 4-6, 7-5 y 10-5.

Además, la tenista mexicana ha obtenido cuatros subcampeonatos: el primero en el Abierto GNP Seguros 2018; el segundo en el Abierto Mexicano Telcel 2019; el tercero en Guangzhou Open 2019, y el último en el Abierto Zapopan 2021. Actualmente Giulana Olmos ocupa el lugar 20 en el ranking de dobles de la WTA con 2940 puntos, pero al haber ganado en Madrid sumará 1000 unidades y mejorará con seguridad su posición.

Giuliana Olmos y Gabriela Dabrowski, campeonas del Mutua Madrid Open. Foto: @MutuaMadridOpen

El Abierto de Madrid finalizará el domingo 8 de mayo con la disputa de las finales masculinas dobles e individuales. En los dobles pelearán por el título la pareja del neerlandés Wesley Koolhof y el británico Neal Skupski en contra de los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. En el individual se gestó la sorpresa con la derrota del serbio Novak Djokovic, número 1 en el ranking, ante el español Carlos Alcaraz. El otro finalista saldrá de la llave entre Stéfanos Tsitsipás y Alexander Zverev.

