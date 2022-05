“Los senos no te harán perfecta”: la profunda reflexión de la ex piloto Danica Patrick sobre una cirugía de implantes mamarios

Danica Patrick, ex piloto de carreras estadounidense, reflexionó sobre la su decisión física en las redes sociales (Foto: Getty Images)

Una famosa ex competidora del automovilismo estadounidense llamada Danica Patrick abrió su corazón a través de las redes sociales para contar el calvario que le tocó vivir a raíz de una cirugía para aumentar el tamaño de sus senos. La ex piloto norteamericana, que en marzo cumplió 40 años, reveló que debió quitarse los implantes mamarios al notar que tenía algunos síntomas como aumento de peso y caída del cabello.

“Ojalá pudiera haberle dicho a esa chica de 32 años que los senos no te harán perfecta, ni lo tendrás todo, ni serás más femenina”, expresó Danica en una publicación en su perfil de Instagram en la que mostró una foto suya antes de realizarse la operación que le causó tantos problemas.

Patrick, quien solía competir en las IndyCar Series y la NASCAR Cup Series, donde ahora se desarrolla como comentarista de TV, comenzó su pesadilla a partir de 2014, cuando decidió pasar por el quirófano para someterse a un aumento en el tamaño de su busto. Y después de casi ocho años con los implantes, a finales del pasado mes de abril decidió someterse a una nueva intervención para quitarlos.

Danica Patrick

En su relato, que tuvo muchas interacciones de sus seguidores, culpó a la cultura de las redes sociales y los filtros de “alimentar” la idea de tener que tener el busto más grande. Además, en otra publicación previa, contó al detalle cuáles fueron las consecuencias que le trajo la operación a su salud.

“Me puse implantes mamarios en noviembre de 2014. Me los puse porque quiero tenerlo todo. Estaba muy en forma, pero no tenía senos. Así que los conseguí. Todo salió bien, y yo estaba feliz con ellos. Avance rápido unos 3 años hasta principios de 2018, y noté que mi cabello no estaba tan saludable y se estaba cayendo. También gané algunas libras y no tuve suerte para perderlas. Luego, avance rápido hasta finales de 2020.... y las ruedas se desprendieron. Tuve una irregularidad en el ciclo, gané más peso, mi cabello no se veía nada saludable y mi cara tenía una forma diferente (raro, lo sé). Así que me metí en la madriguera del conejo para averiguarlo. Hice todas las pruebas que se podían hacer”, apuntó.

Según su testimonio, las pruebas médicas arrojaron una serie síntomas muy negativos y realmente perjudiciales para su salud: hipotiroidismo, toxicidad por metales pesados, intestino permeable severo, fatiga suprarrenal, entre otros.

Danica Patrick sigue ligada al automovilismo en Estados Unidos como comentarista de TV.

Danica Patrick, finalmente, agradece haber detectado a tiempo estas irregularidades en su cuerpo que serían compatibles con enfermedades que pueden provocar los implantes mamarios. Por otra parte, anunció que había empezado a notar algunas mejores inmediatas desde que pasó por el quirófano para retirárselos.

“Me los quitaron el miércoles. A las pocas horas de la cirugía, esto es lo que noté: mi cara tenía más color y menos ojeras, mi cara comenzó a producir aceite nuevamente, ya podía respirar un 30% más profundamente en mi pecho y tenía tanta energía cuando me desperté. Super agradecida de sentirme mejor tan rápido”, valoró.

SEGUIR LEYENDO: