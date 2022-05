Las confesiones de Manu Ginóbili: los insultos de Eminem, su café con Maradona y los “memorables no encuentros” con Michael Jordan

Emanuel Ginóbili contó la anécdota de cuando Eminem lo insultó a él y los San Antonio Spurs en Detroit.

Cada vez que habla Emanuel Ginóbili lo hace con su frescura, espontaneidad y sin las presiones del básquet profesional en el que supo descollar al más alto nivel, ganando con San Antonio Spurs cuatro anillos en la NBA. El bahiense de 44 años tiene lindas historias para contar sobre sus 24 temporadas como deportista, como sus “no encuentros”, tal como él los definió, con Michael Jordan, o la emoción de un café con Diego Maradona... Aunque el hallazgo en esta oportunidad fueron los insultos que recibió de Eminem.

Acaba de entrar en el Salón de la Fama de la NBA y en sus años en Estados Unidos jugó en estadios con celebridades y en especial del mundo del espectáculo cuando visitó a Los Ángeles Lakers. Pero recordó un partido en Detroit en el que el mencionado cantante insultó a su equipo en un playoffs.

“A veces en la cancha te viene a felicitar alguien y decís ‘a la mierda’, y es un honor. En las finales se te acercan mucho. Por ejemplo, cuando jugábamos con los Lakers de visitante veías a Jack Nicholson, Andy García o Beyoncé sentados en la primera fila. También recuerdo una de Eminem puteándonos en Detroit. Estaba detrás del banco, en la tercera fila, con la manito arriba puteándonos, era una cosa notable. Una época en que Eminem estaba en todos lados. De eso ha pasado, pero no me acuerdo de un notable que se haya acercado a pedir algo”, recordó en una entrevista con Todo Pasa (Urbana Play 104.3 FM).

Si de figuras internacionales se trata, habló sobre cómo fueron esos primeros contactos con su ídolo de siempre, Michael Jordan: “El año de mi debut era el último de Jordan y yo me imaginaba algún ‘uno contra uno’ con él. Yo venía de una lesión y el primer partido me lo pierdo. Lo veo a Jordan de lejos, cuando jugaba en los Wizards, era un cuarentón y yo un rookie total. Y en el segundo partido dije ‘acá sí...’ Cinco segundos jugué (risas). Estuve en la misma cancha, recibí la pelota y tiré una banana de mitad de cancha y Jordan estaba en la otra punta. Terminó el primer tiempo y Pop (Gregg Popovich) no me puso más. Él (Popovich) nunca se enteró lo que me había hecho y para mí fue una ofensa gravísima. Me necesitó cinco segundos y no me puso más. La cancha tiene 28 metros, lo más cerca que lo tuve fue a 16″.

Emanuel Ginóbili recuerda cuando tuvo sus primeros contactos con Michael Jordan. Además, el día que conoció a Diego Maradona.

También contó cómo fue enfrentarse con otros ídolos de la NBA como Kobe Bryant: “Mucho no lo pensás. En mi primer partido era contra Kobe y él tiene un año menos que yo y venía de ser bicampeón en ese momento. Estábamos haciendo el scouting y antes del partido Pop dice, ‘¿qué íbamos a hacer para defendernos?’ Y me dijo ‘vos sos Kobe’ y yo dije ‘a la mierda’”.

“Lo de Jordan fue distinto porque yo tenía el póster tamaño natural en mi habitación, tenía otros más lanzando tiros libres, o haciendo esto o lo otro, y le hablaba a la noche. Mis hermanos se fueron y yo quedé solo en esa habitación y por momentos le hablaba. Era un personaje mítico, más que real. Fue impactante ese primer contacto porque ese contacto se materializó”, subrayó sobre Air, del que contó otra anécdota: “Una vez estaba en el hotel antes de jugar contra los Charlotte Hornets (Jordan es dueño de esa franquicia) y se me abre el ascensor y estaba él. Tartamudeé y no me animé a preguntarle nada. Luego me lo crucé un par de veces ahí en la cancha, pero nada más”.

Manu confesó que hubiese querido tener más chances de cruzarse con Jordan en una cancha, a pesar de algún insulto del ex escolta: “Hubiese aceptado con gusto, por más que no hubiese tenido ningún tipo de chances, ni a los 40 (de Jordan). Me hubiese gustado, aunque sea defenderlo en poste bajo, golpearlo un poquito en las costillas, hacerle algo para ver qué pasaba, pero no lo tuve ni cerca. Mi no encuentro con mi ídolo fue memorable”.

Además, habló de cómo fue el día que conoció a Maradona, que lo invitó a su programa de televisión en 2005, “La noche del Diez”. “Lo conocí en su programa y el día anterior tomamos un café y ahí se me atragantó un poco lo que estaba comiendo. Yo ya era un poco ‘famosito’, ya había sido campeón, pero cuando iba caminando con Diego se cortaba la tensión con un cuchillo. La presencia de Diego era cautivante e hipnótica”.

Manu Ginóbili ganó cuatro anillos en la NBA (Soobum Im-USA TODAY Sports)

MÁS FRASES DE MANU

El fan chino que lo ninguneó. “En China (Juego Olímpicos) había uno con la 20 de los Spurs, original. Me hago el boludo y lo vamos a saludar con Chapu (Nocioni) y no tenía la más puta idea de quién era yo. Lo fuimos a saludar queriendo hacer un encuentro épico y no funcionó”.

Sus hijos y el básquet. “Mis hijos juegan, pero muy relax. En un momento fueron a una academia que era más exigente, pero optaron por hacerlo más tranquilos. Sus ídolos son LeBron, el otro Duran y el chiquito elige a cualquiera. Ellos son los ídolos de los mellis”.

NBA actual. “Hoy la NBA es más riesgosa y hubiese preferido este ritmo. En mi época era más conservadora. Era prácticamente otro deporte y en la actualidad me hubiese caído muy bien”.

Facundo Campazzo (Denver Nuggets): “Fue muy raro y un poco hasta frustrante, ver e hinchar por alguien que después no termina de tener la posibilidad de mostrar todo lo que puede dar. Con Facu jugué dos Juegos Olímpicos y sé de qué está hecho y todo lo que puede dar. Es uno de los que me gustaría tener siempre en mi equipo. Que se haya quedado sin jugar los playoffs y muy poquito los juegos en la fase regular, es complicado y debe ser complicado para él mantener la cabeza fría. Fue un año complicado y requiere de mucha energía mental”.

Luca Vildoza (Milwaukee Bucks): “Fue una sorpresa total. No me la esperaba para nada y se abrió una puerta de estar en un muy buen equipo con chances de ser campeón. Tiene que estar expectante y esperar a poder jugar algunos minutos cuando haya ventajas, pero nunca se sabe qué puede pasar acá. Las series son largas, se lo ve bien, en forma, sano, así que vamos a ver cómo termina la temporada y que será de su futuro”.

