Sergio Pérez apunta al campeonato: “Le quiero ganar a Max y quiero estar delante de él”

Sergio "Checo" Pérez, piloto de Red Bull Racing en la Fórmula 1. Foto: @SChecoPerez

Con cuatro Grandes Premios ya disputados en la temporada 2022 de la Fórmula 1, el panorama luce positivo para el mexicano Sergio Pérez que marcha tercero en el Mundial de Pilotos. En entrevista para Inter.mx y la cadena Fox Sports, el tapatío aseguró, entre otras cosas, que su plan dentro de Red Bull Racing es el de ser campeón y descartó el ser segundo piloto en relación al papel que juega respecto a Max Verstappen.

Ya en su segundo año como integrante de la escudería austríaca, Checo dijo sentirse con mayor comodidad y mejor adaptado a la conducción del RB18. Por ello, y tras un primer campeonato en el que su rendimiento fue bueno, pero no excelente, apunta a tener una mejor temporada. Con todo ello, destacó la relación entre compañeros, ingenieros y mecánicos de los Toros Rojos.

“Le quiero ganar a Max y quiero estar delante de él. Sus ingenieros quieren ganar a los nuestros, nosotros a ellos, pero fuera de ello hay un gran ambiente entre los dos equipos dentro del mismo. Es algo único, se ha dado de manera bastante buen y natural. Tenemos al mejor equipo en ese sentido”, sostuvo Pérez.

El mexicano realizó una transmisión en vivo en donde los usuarios presentes podían lanzar preguntas, una de ellas fue para cuestionarlo sobre si dejaría a su actual equipo por otro que le ofreciera mayor peso y relevancia en él, ser el primer piloto. La respuesta de Checo fue tajante.

“Red Bull me da la oportunidad. No hay en ningún momento algo que diga que tengo que quedar por detrás de Max. Si ha estado delante mío, es porque ha sido más fuerte en pista. Siento que tengo la oportunidad de ser campeón con Red Bull.

“No podría estar en Fórmula 1 después de 12 años con mis hijos tan chiquitos en casa... no podría estar nomás por estar sabiendo que soy el segundo piloto y que no tengo opción de ganar. Sería una falta de respeto hacia mí y mi carrera. Entonces no tengo necesidad de estar en Fórmula 1, estoy porque quiero ganar y quiero ser campeón”, sostuvo.

Más de una década de trayectoria, Checo consiguió en 2021 el mejor desempeño anual de su carrera puesto que consiguió subir al podio en cinco ocasiones, una de ellas la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán. También logró la mayor producción de puntos con 190 (únicamente había rebasado la barrera de las 100 unidades en tres temporadas: con Force India en 2016 y 2017, y con Racing Point en 2020).

Formula One F1 - Emilia Romagna Grand Prix - Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, Italy - April 24, 2022 Red Bull's Max Verstappen celebrates on the podium after winning the race alongside second place Red Bull's Sergio Perez and third place McLaren's Lando Norris REUTERS/Jennifer Lorenzini

Ahora, en apenas cuatro fines de semana ha hecho 54 puntos y durante las últimas dos carreras obtenido el segundo lugar de forma consecutiva. El debut de 2022 no fue el deseado porque tanto él como su coequipero abandonaron por problemas en el monoplaza a tan sólo unas vueltas de finalizar el evento.

“Me siento muy contento, especialmente por el inicio de temporada que hemos tenido. Éramos rápidos, pero problemas de fiabilidad nos costaron muchísimos puntos. Tendríamos que estar liderando ambos campeonatos, porque tanto Max como yo hemos hecho un buen trabajo y no hemos cometido errores”, dijo. Red Bull se ubica segundo en la lucha de Constructores con 113 puntos, 11 menos que el líder Ferrari.

Finalmente, el mexicano lanzó: “Estamos en una temporada en la que hay que ir al ataque, vamos a pelear por el campeonato y va a ser muy importante. Estoy cómodo en el auto, cada vez lo entiendo mejor y estoy adaptando de la mejor manera mi estilo de manejo”.

