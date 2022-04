Rafa Márquez desmintió el veto de Cuauhtémoc Blanco del Tri en 2006

(FOTO: RAMÓN SOTOMAYOR/CUARTOSCURO.COM)

A lo largo de la historia de la Selección Mexicana, diferentes capítulos han causado polémica por temas extracancha ya que desde problemas por la conducta de los futbolistas hasta los “vetos” de los jugadores por diferencias en el vestidor han sido algunos de los eventos más sonados.

En 2006 trascendió que Cuauhtémoc Blanco, quien era el mejor delantero del momento, no fue a la Copa Mundial de Alemania 2006 cuando el Tri era dirigido por Ricardo La Volpe. Aquel evento propició a diferentes versiones sobre los motivos por los cuales La Volpe dejó fuera al Temo.

Incluso se llegó a hablar de un veto por parte de sus compañeros, sin embargo, Rafaél Márquez se encargó de desmentir dicha versión y contó lo que él hizo como seleccionado nacional. Recientemente para el podcast Mother Soccer de Spotify, Rafa contó los detalles de lo que pasó en aquel mundial y cómo intervino para que el entrenador sí convocara al ex delantero americanista.

Rafa Márquez abogó para que Cuauhtémoc Blanco fuera al Mundial de 2006 (Foto: AP)

En primera instancia dejó en claro que ninguno de los futbolistas que fueron convocados en aquel proceso mundialista se opusieron a él, pues Cuauhtémoc se encargó de difundir dicha versión y contar a los medios que sus propios compañeros no lo querían.

Por ello Rafa aseguró que sí intervino para que el Cuauh sí se quedara con el equipo azteca, incluso recordó la vez que Sven Göran Eriksson, entrenador sueco, estuvo al mando del Tricolor e intentó dejar fuera a la figura americanista, por ello el Káiser pidió que Blanco fuera considerado con el equipo mexicano.

Así lo precisó el actual comentarista deportivo:

“El mismo Cuauhtémoc dice que un grupo de nosotros también decidió que él no fuera al Mundial, yo creo que él se equivoca y que tiene hasta mala memoria porque en alguna ocasión, con Sven Göran Eriksson, él era un jugador muy importante y también pasó una situación en la cual nosotros intercedimos por él para que se quedara en la selección y no tuviera una reprimenda más grande de la que fue y que tal vez no supieron” , afirmó.





