Luis Fernando Tena respaldó al Tata Martino: “No hay por qué cambiar”

Fotografía de archivo de Gerardo Martino, técnico de la Selección de México. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

En vísperas de arrancar la preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022, la Selección Mexicana enfrentará a Guatemala en un partido amistoso. Aunque Luis Fernando Tena se encuentra dirigiendo al equipo rival del Tricolor, no desaprovechó la oportunidad para dar a conocer su opinión sobre Gerardo Martino. Contrario a la petición que un sector de la afición ha encaminado, el Flaco se mostró conforme con la labor del argentino y hasta pidió su continuidad.

Durante una conferencia de prensa antes del encuentro que tendrá lugar en Camping World Stadium de Florida, Estados Unidos, Luis Fernando aseguró que la clave para el progreso del Tricolor recae en la continuidad de los entrenadores al frente de cada proyecto deportivo, a pesar de los malos resultados.

“Ha sido un proceso como todos, con baches, pero los resultados lo han respaldado y yo creo que se debería mantener al técnico. No hay por qué cambiar y no solo ahora, sino para el siguiente ciclo mundialista incluso. No entiendo por qué en México nos gusta cambiar siempre de entrenador”, pronunció ante los medios de comunicación.

Información en desarrollo*