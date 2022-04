Jaime Ordiales negó que haya ultimátum contra Juan Reynoso en Cruz Azul

Juan Reynoso no ha recibido un ultimátum por parte de la directiva de Cruz Azul (Foto: Carlos Ramírez/EFE)

“¡Fuera Reynoso!” fue el clamor en medio del cual Juan Máximo Reynoso abandonó la cancha del Estadio Azteca después de haber caído por un gol a cero ante el Atlético de San Luis, el décimo lugar general. En medio del disgusto de la afición, diversas versiones aseguraron que la directiva de La Noria habría puesto condiciones para evaluar la continuidad del timonel peruano en el banquillo, aunque el director deportivo desmintió las versiones.

“No es cierto. Han generado una situación mediática que no existe. No hay ultimátum ni nada. Yo me he mantenido con respeto y al margen de la situación. Yo llegué a medio torneo, en la fecha 6, donde tuve nula participación. Lo platiqué con la directiva y lo más importante es mantener la autonomía de Juan y los jugadores. Es una situación compleja y creo que así se ha manifestado el equipo”, aseguró ante diversos medios de comunicación.

A pesar de que el peruano fue el artífice del campeonato que puso fin a una extendida sequía de casi 24 años, los resultados obtenidos en el más reciente semestre han ocasionado el disgusto de los seguidores. Lejos de la cima, Cruz Azul se mantuvo en el sexto lugar general al término de la penúltima jornada, incluso, con menos puntaje que el acérrimo rival de la ciudad; el Club América.

En los últimos ocho partidos, Cruz Azul ha recibido seis goles y anotado cuatro a su favor (Foto: Instagram/@cruzazul)

La versión sobre una posible salida de Reynoso comenzó a tomar fuerza en vísperas de la disputa de la jornada 15. Luego de haber caído ante las Chivas del Club Deportivo Guadalajara, en la cancha del Estadio Azteca, el periodista de ESPN León Lecanda aseguró que la directiva recalcó una serie de condiciones para que el entrenador pueda mantenerse en el puesto para el próximo semestre.

Según informó, la obtención del décimo título fue la primera directriz que se planteó en su proyecto deportivo. La cúpula de Cruz Azul planeó que la segunda coronación de Reynoso fuera en el Apertura 2021 o el Clausura 2022, sin embargo la salida de jugadores base para la conquista de la novena estrella desestabilizó el esquema táctico. Aunque el único motivo que alejaría a Reynoso del banquillo sería no volver a ser campeón, ya estarían considerando su reemplazo.

Información en desarrollo*