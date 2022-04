Vladimir Klitschko abrió la puerta a un regreso al boxeo cuando termine la guerra entre Rusia y Ucrania: el récord que sueña romper

Vladímir regresó a defender su país apenas comenzaron los conflictos bélicos con Rusia (Foto: Reuters)

Las dos últimas dos derrotar en la carrera profesional de Vladimir Klitschko fueron contra oponentes de primer nivel: Tyson Fury y Anthony Joshua. El boxeador ucraniano actualmente se encuentra en su país de origen donde es parte del ejercito que está defendiendo el territorio contra la invasión de Rusia. En medio del conflicto bélico, el púgil admitió que podría hacer un regreso a los rings pero sólo cuando termine la guerra y no exista más la amenaza por parte de Putin.

El hombre de 46 años, que fue campeón mundial en el nivel de peso pesado durante 11 años, se retiró en agosto de 2017 luego de su derrota contra Anthony Joshua en Wembley a principios de ese año. Desde entonces, el ucraniano se ha mantenido alejado del deporte y después de que Rusia invadiera su patria en febrero se unió a la Defensa Territorial de Kiev en respuesta al ataque.

Sin embargo, en una entrevista con el medio alemán BILD luego de la victoria de Tyson Fury sobre Dillian Whyte el sábado por la noche, Klitschko, cuyo hermano Vitali también es un ex campeón mundial y ahora es alcalde de la capital de Ucrania, dice que no ha descartado ponerse los guantes una vez más. “También aprendí que a pesar de la guerra, no debes olvidar la vida. El deporte es parte de mi vida. Estoy encantado de que Fury haya ganado”, reveló.

Fury le quitó el reinador de los pesos pesados a Klitschko en 2015 (Foto: Reuters)

Y agregó al respecto de las ganas de volver a calzarse los guantes: “Quién sabe, aquí no quiero prometer nada grande, pero si estoy en buena forma y, sobre todo, que la guerra en Ucrania termine pronto y que nuestras fronteras existan sin ninguna invasión proveniente de Rusia, entonces, al final, ¿quién sabe?”. Klitschko agregó que podría embarcarse en su “sueño de romper el récord de George Foreman de ser el campeón mundial de peso pesado de mayor edad en la historia”.

“Eso me motiva a levantarme todos los días y hacer deporte. Cada uno tiene su propia motivación. No quiero romper una mandíbula, quiero romper un récord. Lo dije antes de la guerra. Y durante la guerra se trata de la paz en Ucrania y cuando llegue la paz, volveremos a hablar de eso”, cerró el tema Vladimir con miras a un futuro regreso al boxeo. Vale recordar que Foreman se convirtió en campeón mundial en noviembre de 1994 a la edad de 45 años después de vencer a Michael Moorer.

Fury puso fin al reinado de 11 años de Klitschko como campeón mundial en noviembre de 2015 cuando The Gypsy King sorprendió al vencer al Puño de Acero por decisión unánime por puntos en Alemania. Una revancha entre los protagonistas no se materializó mientras Tyson luchaba con problemas de salud mental y Klitschko tomó la decisión de colgar los guantes después de un memorable enfrentamiento de ida y vuelta contra Joshua en Londres en 2017.

