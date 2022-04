Tyson Fury expone su legado ante Dillian Whyte en el mítico estadio de Wembley: hora, TV y todo lo que hay que saber

Tyson Fury y Dillian Whyte se enfrentan en Wembley (Foto: Reuters)

Una nueva velada de boxeo se llevará a cabo este sábado con el peleador británico Tyson Fury como principal protagonista. El Rey de los Gitanos defenderá su cinturón de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y su imbatibilidad delante de 94.000 personas en Wembley (récord en Reino Unido), en el que debería ser el último combate de su carrera, contra su compatriota Dillian Whyte.

Fury, de 33 años, declaró que su primer combate en su país desde 2018 también podría ser el último de su carrera, ya que no buscaría la unificación de títulos de la categoría de pesos pesados, contra el vencedor de la posible revancha entre el ucraniano Oleksandr Usyk, actual poseedor de los cinturones AMB, FIB y OMB, y el púgil inglés Anthony Joshua.

“He sido dos veces campeón incontestable, tengo 150 millones en el banco, no tengo que demostrar nada a nadie”, declaró el mes pasado el Gipsy King, prometiendo que estaría “retirado a tiempo completo después del combate”.

Tyson Fury podría retirarse tras su combate contra Dillian Whyte (Foto: Reuters)

Su carrera deportiva ha sido una verdadera montaña ruso. Pasó de ser un personaje enigmático que atravesó una grave depresión y una dependencia a las drogas a destronar a Wladimir Klitschko en 2015, lo que catapultó su trayectoria a gran escala. Ahora tiene un récord de imbatibilidad a 33 victorias (22 KO) y es una de las estrellas de los pesados.

No obstante, Fury advirtió que su adversario y antiguo compañero de sparring es un peleador que merece respeto. “Es un buen luchador. Tiene una buena pegada con gran potencia, ha hecho muchos KO”, explicó el Rey de los Gitanos en la rueda de prensa que se llevó a cabo el miércoles. “Veo que las apuestas están a mi favor y me río un poco, porque vienen de personas que no saben nada de boxeo. Es boxeo de pesos pesados, cualquiera puede ganar con un solo golpe. Si no estoy en mi mejor forma, este tipo me arrancará la cabeza”, argumentó.

Dillian Whyte quiere romper con la imbatibilidad de Tyson Fury (Foto: Reuters)

Por su parte, Dillian Whyte, de 34 años, presenta un récord de 28 victorias (19 KO) y dos derrotas. Tiene mucho por demostrar porque se le ha presentado la oportunidad que tanto había esperado, después de haberse sentido injustamente apartado por Fury cuando encadenó tres combates entre 2018 y 2019 contra el estadounidense Deontay Wilder, sin haber dejado una oportunidad al reto de Whyte.

Su historia es de película. Ha nacido en Jamaica pero se mudó a Reino Unido con su familia a la edad de 12 años y, un año más tarde, fue padre por primera vez. Whyte también fue herido por bala y apuñalado, luego de haber entrado a formar parte de bandas londinenses de jóvenes.

“Si no fuera boxeador, seguramente estaría muerto o en la cárcel”, declaró en una entrevista a The Guardian en 2020. A pesar de ello, el deportista que también practicó kickboxing y MMA se ve como el hombre que hará caer finalmente a Fury. No está contento con el reparto de las ganancias, claramente favorables a su rival (80% frente al 20%) con un monto total de USD 41.2 millones. Pero Whyte está listo para dar un paso adelante. Después de los KO recibidos contra Joshua en 2015 y contra el ruso Alexander Povetkin en 2020, quiere salir victorioso en una pelea de gran calibre.

TYSON FURY vs. DILLIAN WHYTE | CARTELERA ESTELAR

• Tyson Fury vs Dillian Whyte: Mundial WBC del peso pesado.

• Isaac Lowe vs Nick Ball: WBC Silver del pluma.

• Ekow Essuman vs Darren Tetley: Campeonato de la Commonwealth y Británico del welter.

• David Adeleye vs Chris Healey: 8 asaltos en el peso pesado.

• Tommy Fury vs Daniel Bocianski: 6 asaltos en el peso semipesado.

• Karol Itauma vs Michal Ciach: 6 asaltos en el peso semipesado.

• Kurt Walker vs Stefan Nicolae: 4 asaltos en el peso pluma.

• Royston Barney-Smith vs Constantin Radio: 4 asaltos en el peso superpluma.

HORARIOS :

Argentina y Uruguay: 14:00 | 15:00 | 18:00 horas.

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 13:00 | 14:00 | 17:00 horas.

Perú, Colombia, Ecuador y México: 12:00 | 13:00 | 16:00 horas.

(*) Orden de horarios: Inicio del evento, cartelera televisada y combate estelar.

TV : ESPN 2 y Star +

