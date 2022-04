La nueva arma que tendrá Carlos Sainz en su Ferrari que puso en alerta al resto de los pilotos de la Fórmula 1

Sainz en acción con su Ferrari en Melbourne (REUTERS/Martin Keep)

Es un jueves de buenas noticias para Carlos Sainz ya que en el mismo día que se anunció su renovación con Ferrari hasta 2024, también transcendió que estrenará motor este fin de semana en la cuarta fecha de la Fórmula 1, que se llevará a cabo con el Gran Premio de Emilia Romaña en Imola, Italia. El español tendrá un mayor potencial para poder pelear adelante ya que el equipo de Maranello es la referencia en lo que va de la temporada.

Sainz tuvo un fin de semana difícil en Australia, en el que abandonó por primera vez como corredor de la Scuderia y terminó con una racha de 17 carreras en las que sumó puntos de manera seguida. El piloto de 27 años hizo un trompo y quedó afuera en el segundo giro de la competencia realizada en el circuito urbano del Albert Park en Melbourne. Una vez que su F1-75 llegó a los boxes el team rojo efectuó un arduo análisis sobre el coche, en el que se detectó un problema en el motor y por precaución los técnicos de la Scuderia entendieron que lo mejor era reemplazarlo para este fin de semana, según indica el sitio italiano Formu1a.uno.

Los planes iniciales de Ferrari era meter la segunda unidad de potencia de la temporada en Miami (8/05) o España (22/05), y se sumó la chance de brindar unos diez caballos adicionales luego de hacer unos pequeños ajustes de fiabilidad. No obstante, en el caso del español tuvieron que adelantar el cambio y el hijo del Matador tendrá un motor de combustión reforzado y más fresco en su conjunto con respecto a sus máximos rivales.

Sainz celebrando su tercera posición en Arabia Saudita (REUTERS/Ahmed Yosri)

El denominado en la jerga “Ice”, por ser un motor más fresco, podrá garantizar un plus de potencia. El PU2 se montará de forma inmediata ya que, al ser un fin de semana en el que estará la carrera Sprint sabatina, los coches entrarán en parque cerrado tras la primera hora de entrenamientos libres y en ese sector nadie puede tocarlos.

En tanto que el primer “fierro” de Sainz, aún puede recuperarse y por lo tanto reutilizarse el viernes de la fecha en Miami o en las siguientes.

Este panorama no hace más que brindar satisfacción al madridista de cara a lo que viene en el histórico Autódromo Dino y Enzo Ferrari. “No se imaginan cuánto me reí cuando leí los rumores sobre los problemas que me iban a surgir en mi renovación, cuando sabía que todo estaba hecho y solo estábamos esperando a que Imola pudiera anunciarlo”, aseguró Sainz, quien se mostró feliz y relajado luego de que la noticia se hiciera pública.

El líder del campeonato, Charles Leclerc y su compañero Carlos Sainz (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Cabe recordar que desde 2014 los autos de F1 tienen una motorización híbrida, con un impulsor a combustión y otro eléctrico. En el arranque de este campeonato la unidad de potencia de Ferrari, el 066/7, se mostró como el más competitivo y las dos victorias de Charles Leclerc sobre tres carreras así lo demuestran.

Después del fin de semana positivo en Melbourne, donde el equipo de Maranello dominó con Leclerc, Ferrari pudo concretar los habituales chequeos de rutina en ambos F1-75, incluidos los dos motores. En esos análisis se detectó la falla en el motor del coche de Sainz, que estuvo montado desde el primer fin de semana de la temporada en Bahréin, y que hasta el momento no tuvo mayores problemas salvo, antes del inicio de Arabia Saudita en Yeda, relacionado a la parte eléctrica y que fue solucionado.

Leclerc domina el campeonato con 71 puntos y le lleva 34 a George Russell (Mercedes) y 38 a Sainz. Cuarto se ubica Sergio Pérez (30), de Red Bull y quinto Lewis Hamilton (28), con Mercedes. Mientras que este fin de semana el campeón mundial Max Verstappen (25) buscará la revancha luego de su deserción en Australia, aunque ya fue encontrada la falla que tuvo en su Red Bull.

