El dardo de una figura internacional a Dibu Martínez: “Nadie puede subestimar a México”

André-Pierre Gignac le respondió al Dibu Martínez porque festejó que a la Argentina le tocó México como compañero de grupo

Faltan siete meses para el Mundial de Qatar 2022 y con algunas polémicas empieza a encenderse el clima. En este caso fue la respuesta de André-Pierre Gignac a Emiliano Martínez, quien celebró que en el sorteo que a la Argentina le haya tocado México como rival en el Grupo C. El delantero francés tiene un gran sentido de pertenencia por el país norteamericano, ya que desde hace siete años juega en el Tigres de la Liga MX, se nacionalizó y su hijo más chico nació en tierra azteca.

“Easy, easy (fácil)”, exclamó Dibu cuando se enteró que el Tri iba a compartir zona con la Albiceleste y lo celebró con su hijo en un video que se volvió viral, como muchos de los contenidos que sube el arquero en su cuenta de Instagram. El oriundo de Mar del Plata, formado en Independiente, explotó con su popularidad en la Copa América disputada en Brasil, donde la Argentina fue campeón. Martínez atajó tres penales en la definición ante Colombia, pero quedó marcado con sus provocaciones a los cafeteros.

El “mirá como te como”, fue adoptado por los hinchas y la frase ya está instalada en el imaginario colectivo argentino. De fuerte personalidad, el guardameta siguió con sus improvisaciones dentro y fuera de la cancha, ya sea con sus buenas actuaciones o celebrando cada triunfo como si fuese una final. Su idilio con la gente creció y se convirtió en uno de los referentes del proceso a cargo del entrenador Lionel Scaloni.

La reacción de Dibu Martínez al ver a México como rival en el Mundial

Pero en México su actitud en el sorteo no fue recibida con agrado y Gignac, si bien no lo mencionó, le respondió a Martínez por su video. Para el galo, la Argentina no la tendrá fácil con selección conducida por Gerardo Martino. “México, cuando está en una competición, con las ganas de tener esa camisa puesta, puede pasar cualquier cosa”.

“Lo vimos contra Alemania. No importa que el campeón del mundo ‘siempre sale en la primera ronda...’. Eso no es cierto. Francia no, ojalá no vaya a salir de la fase de grupos, pero nadie puede subestimar a México. Nadie. Y qué bien que lo hagan, para tener sorpresas”, destacó en una entrevista con Telemundo.

“Que lo hagan. Yo sí creo en México en las competiciones oficiales porque esa camiseta pesa. En competiciones sale el orgullo mexicano y eso, a mí, me gusta”, aseguró con un tono desafiante. En México consideran que la selección argentina viajará a Qatar con mucha confianza para poder pasar la primera ronda sin problemas.

Andre-Pierre Gignac jugó para Francia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y diez años antes también disputó el Mundial de Sudáfrica (REUTERS/Molly Darlington)

Para darle sustento a su postura, el galo recordó que su selección llevó un buen equipo al Mundial de Sudáfrica 2010 y quedó eliminada en primera ronda. “A mí me tocó México en Sudáfrica y nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. Nosotros teníamos a Thierry Henry, Nicolas Anelka, Frank Ribery. Teníamos jugadores increíbles”.

En el último Mundial jugado en Rusia en 2018 la selección mexicana dio el golpe al ganarle en su primer partido a Alemania, por entonces campeón mundial. En tanto que contra la Argentina sus dos antecedentes más recientes fueron triunfos albicelestes, ambos en instancias de octavos de final. En Alemania 2006 fue un encuentro que se definió en el tiempo suplementario con un golazo de Maxi Rodríguez. Luego, en Sudáfrica 2010, terminó 3-1 a favor del equipo conducido por el recordado Diego Armando Maradona.

Gignac, por su parte, luego de ser campeón con el Olympique de Marsella, emigró a México en 2015 para jugar en Tigres y allí ganaron tres ligas y tres trofeos de Campeón de Campeones y una Liga de la Concacaf en 2020, lo que les permitió jugar el Mundial de Clubes en el que vencieron al Palmeiras con un tanto del francés y en la final perdieron por la mínima ante el Bayern Múnich.

SEGUIR LEYENDO