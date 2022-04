Reportaron que fue liberado Joaquín Velázquez, ex auxiliar técnico de Cruz Azul

El ex futbolista veracruzano salió del Altiplano tras falta de pruebas en su contra (Fotos de twitter: @DraftFutMX)

Joaquín Velázquez Elvira, ex auxiliar técnico de Cruz Azul, fue liberado la noche de este lunes, tras cinco días encerrado en el penal del Altiplano Central por una investigación en su contra que comenzó desde el año 2018.

Al también ex futbolista de equipos como Puebla y Cruz Azul se le acusaba de presunto crimen organizado y lavado de dinero por más de 6 mil millones de pesos. No obstante, las autoridades no tuvieron las pruebas suficientes para vincularlo a proceso, por lo que fue puesto en libertad.

De acuerdo con el periodista David Medrano, la defensa del veracruzano habría presentado más de 50 pruebas para evidenciar que Velázquez Elvira fue víctima de un robo de identidad hace 8 años, por lo que la persona señalada no sería él.

Un juez federal rechazó vincular a proceso a Joaquín Velázquez debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó datos de prueba suficientes para presumir la responsabilidad del ex auxiliar técnico en estos delitos, por lo que el imputado abandonó el penal de máxima seguridad.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado esta información, sólo se han otorgado detalles por diferentes informes de periodistas y medios locales y especializados en la fuente.

Cabe recordar que la captura del hoy inocente fue durante la tarde del pasado martes 12 de abril, mientras se dirigía al Estadio Azteca para el encuentro de Cruz Azul frente a Pumas por las semifinales de la Concacaf Champions League.

De acuerdo con el comunicado que el club dio a conocer, Joaquín Velázquez Elvira fue aprehendido por las autoridades de la Ciudad de México, alrededor de las 19:00 horas, mientras viajaba en su automóvil sobre avenida Periférico Sur.

Esta captura se originó de un proceso judicial en su contra, iniciado en 2018, del cual, aseguró Cruz Azul, “tanto la directiva, como quienes encabezamos los Consejos Administrativos y de Vigilancia de Cooperativa La Cruz Azul S.C.L., no teníamos conocimiento”.

Debido a estas acusaciones por parte de las autoridades, se decidió separar a Velázquez Elvira de sus funciones como asistente técnico. Además, señalaron que estará a disposición de las autoridades competentes para que se lleven a cabo las investigaciones necesarias.

“En todo momento, Cruz Azul deposita su confianza en las instituciones de nuestro país, al tiempo que convoca a toda la afición del equipo y a los medios de comunicación en su conjunto, a mantener la presunción de inocencia y respetar íntegramente los términos y plazos del proceso judicial”, sentenció el comunicado oficial.

Un día después de su arresto, fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez. La Fiscalía General de la República lo señaló por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Quién es Joaquín Velázquez?

Originario del estado de Veracruz, Joaquín fue jugador profesional de la Primera División de México y más tarde, cuando se retiró, incursionó en la dirección técnica de equipos mexicanos como Puebla, Correcaminos FC, Toluca y Cruz Azul.

A pesar de que se había alejado de las canchas, empezó una nueva etapa muy cerca de ellas pues incursionó en la preparación de los equipos. En 2016 llegó al club Coras de Tepic, de la Segunda División de la Liga MX, ahí tuvo su oportunidad de convertirse en auxiliar técnico.

Más tarde se acercó al club Toluca de la Primera División y se convirtió en auxiliar para el Clausura 2019. Al siguiente torneo migró al Puebla, club al que le conservó cariño. Ese mismo año coincidió con el mandato del peruano Reynoso, por lo que se convirtió en elemento de su cuerpo técnico; fue así como llegó a Cruz Azul en 2021 y fue parte del noveno campeonato de los celestes.

