Rogelio Funes Mori será baja con Rayados para el resto del Clausura 2022

(Foto: EFE/Miguel Sierra)

A pocas fechas de que culmine el Clausura 2022, la escuadra que actualmente dirige Víctor Manuel Vucetich sufrirá una baja sensible pues no podrá contar con la participación de Rogelio Funes Mori para lo que resta del campeonato. La escuadra de Rayados informó que su delantero goleador no jugará las últimas jornadas del Grita México 2022 a causa de una lesión.

Por medio de un comunicado oficial, la institución deportiva detalló la situación en la que se encuentra el Mellizo, pues estará ausente en un periodo de 10 a 14 días a causa de una molestia en la rodilla izquierda, esto dependiendo de la evolución que presente el futbolista, así lo precisó la escuadra regia:

“Se espera que el jugador pueda reintegrarse a los entrenamientos gradualmente dentro de los próximos 10 a 14 días”

En días anteriores ya se había notado la ausencia del delantero naturalizado mexicano pues no había podido jugar con su club y se perdió al menos tres compromisos de La Pandilla.

Sin embargo, fue hasta la tarde del lunes 18 de abril cuando la directiva rayada dio a conocer la gravedad de la lesión del jugador y el tiempo que estaría fuera de actividad. Según precisó el club a Funes Mori se le practicará una artroscopia para “una limpieza de la articulación de la rodilla izquierda”.

Así lo explicó el club regiomontano:

“En los últimos días el jugador Rogelio Funes Mori presentó molestias en su rodilla izquierda en los entrenamientos. Después de realizarle estudios de imagen y ser valorado por un especialista de rodilla, se tomó la decisión de realizar una artroscopia para hacer limpieza de dicha articulación, la cual se llevará a cabo este miércoles 20 de abril”.

El término de la temporada regular del Clausura 2022 está cada vez más cerca, por ello los clubes alistan los preparativos para cerrar de la mejor forma el torneo y clasificarse a la liguilla que peleará por el título. Hasta el momento los albiazules se encuentran en la posición cuatro de la tabla, de momento tendrían su pase automático a la liguilla.





*Información en desarrollo