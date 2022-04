La polémica actitud de la estrella de la NBA que estuvo en conflicto por no vacunarse contra el coronavirus

Kyrie Irving se perdió gran parte de la temporada regular de la NBA (Brad Penner-USA TODAY Sports)

En la antesala de la temporada actual de la NBA, un conflicto estalló en la mejor liga de básquet del mundo con una de sus máximas estrellas. Una de las figuras de Brooklyn Nets, Kyrie Irving, estuvo en el centro de la escena por su decisión de no vacunarse contra el coronavirus.

La franquicia lo separó del equipo durante buena parte del inicio de la campaña si bien el sindicato de jugadores de la liga y la organización que preside el comisionado Adam Silver alcanzaron un acuerdo que no obligó a los protagonistas a inocularse contra el COVID-19. Más allá de eso, debido a que las normativas de cada ciudad o estado estaban por encima, el base no pudo jugar en los partidos que los Nets hicieron como local en el Barclays Center de Nueva York hasta que dicha restricción se levantó.

Hoy, en la previa del comienzo de los playoffs, y luego de volver al equipo para ser clave en la clasificación de Brooklyn para alcanzar el puesto 7, Irving habló sobre su elección de no vacunarse contra el COVID-19. “Tomé la decisión correcta para mí”, dijo en diálogo con la prensa después de la última práctica antes del estreno de la serie ante los Boston Celtics.

“Realmente puedo decir que me mantuve firme en lo que creía, lo que quería hacer con mi cuerpo. Creo que no debería ser solo un derecho estadounidense, creo que debería ser un derecho humano”, agregó el número 11 de los Nets.

Irving recién tuvo su debut en la actual temporada el pasado 5 de enero, en un juego ante los Indiana Pacers. Durante dos meses, el ex campeón con los Cleveland Cavaliers sólo jugó partidos como visitante hasta que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, modificó el requisito de vacunación de la ciudad para atletas y artistas profesionales hacia finales de marzo.

Irving jugará los playoffs de la NBA contra Boston (Paul Rutherford-USA TODAY Sports)

“No puedo dirigirme a todos, pero a medida que avanzamos en el tiempo, sé que tomé la decisión correcta para mí. Es una gran sensación cuando sabes que en momentos incómodos realmente puedes apoyarte en diferentes personas a pesar de su papel en diferentes sectores o diferentes lugares en nuestra organización o las cosas que representan”, expresó el jugador de 30 años sobre el apoyo que tuvo de parte de la organización en la franquicia.

“Algunas personas me apoyaron en público, algunas personas me apoyaron en privado y estoy de acuerdo con ambos. Algunas personas no están de acuerdo conmigo en público, algunas personas no están de acuerdo conmigo en privado. Realmente no me molesta tanto como lo hizo al comienzo de la temporada, porque todo era tan nuevo”, agregó.

Por último, explicó que escuchó todos los comentarios sobre su persona. “Me llamaron con tantos nombres diferentes... Fue parte de mi lucha mirar la temporada, un juego que amo; mi trabajo, ni siquiera puedo seguir llamándolo un juego, es mi trabajo”, dijo.

En tan sólo 29 partidos, el impacto que generó Irving en el final de la temporada para los Nets fue clave. Con un promedio de más de 27 puntos y casi 6 asistencias, el base fue determinante. Llegó a anotar 60 puntos en un partido y 50 en otro.

