Amenazaron de muerte al DT del Bayern Múnich: recibió 450 mensajes intimidatorios tras la eliminación ante Villarreal en la Champions League

Soccer Football - Champions League - Bayern Munich Training - Saebener Strasse, Munich, Germany - April 11, 2022 Bayern Munich coach Julian Nagelsmann during training REUTERS/Lukas Barth

No es sencillo llevar las riendas de un club tan poderoso como el FC Bayern München, que encara cada temporada como el máximo candidato a ganar la Bundesliga y que también siempre apunta a ser uno de los mejores equipos de la UEFA Champions League. Las exigencias son muy altas, por lo que la eliminación ante Villarreal ha generado un gran impacto: Julian Nagelsmann, joven DT del elenco bávaro, fue amenazado de muerte.

Nagelsmann, de solamente 33 años, quien llegó al Bayern siendo el técnico más joven del fútbol alemán, se hizo cargo del puesto que le pertenecía a Hansi Flick con la obligación de arrasar tanto a nivel doméstico como en el plano continental. Es por eso, que la derrota en cuartos de final de la Champions League ante el Submarino Amarillo lo puso en una situación muy incómoda.

“Sé que sería siempre criticado de todos lados. Es normal y puedo hacer frente a ello. Puedo vivir bastante bien con las críticas de Rummenigge. Pero con 450 amenazas de muerte en Instagram, es menos fácil”, señaló en la previa del partido de su conjunto ante el Arminia Bielefeld, correspondiente a la Fecha 30 de la Bundesliga.

Julian Nagelsmann consuela a Robert Lewandowski tras la eliminación ante el Villarreal (Foto: REUTERS)

El joven estratega, que lleva a adelante una gran campaña en el torneo local –es líder con 69 puntos, nueve más que el Dortmund– pero cayó en la competición europea ante un elenco que a priori parecía inferior, explicó que está preocupado por su familia: ”Si la gente quiere matarme es una cosa, pero si atacan a mi madre, que no se interesa por el fútbol, no puedo comprenderlo. Tan pronto como apaga la televisión, la gente olvida toda decencia. Y piensa que tienen razón, eso es lo peor.”

Al ser interrogado sobre la posibilidad de presentar una denuncia ante la Policía, Nagelsmann estimó que las amenazas eran demasiado numerosas para hacerlo posible. “No vería el final. Recibo tras cada partido, sin importar el vencedor. Las amenazas son más cuando jugamos con tres defensas”, argumentó.

Nagelsmann no es la única persona dentro del Bayern Múnich que recibió este tipo de mensajes. La mujer y el hijo del director deportivo, Hasan Salihamidžić, habían indicado también el miércoles y el jueves haber sido objeto de amenazas, mostrando capturas de pantalla de mensajes recibidos por Instagram. El DT precisó de todas maneras que no esperaba que el Bayern aumente las medidas de seguridad. “Somos personas privadas. No quiero provocar a nadie y nadie ha venido todavía a mi casa para amenazarlo”, señaló.

Nagelsmann dijo que no hará la denuncia por la amenazas de muerte recibidas (Foto: REUTERS)

El técnico de Los Bávaros apunta ahora a asegurar el décimo título consecutivo de la Bundesliga para luego empezar a planificar la próxima temporada. “Con seguridad tenemos un par de puntos en los que hay que hacer algo. Tenemos una plantilla que ha jugado junta mucho tiempo. Por un lado eso es bueno porque los jugadores se conocen. Pero cuando se ha tenido éxito durante un tiempo largo llega el momento en que necesitas sangre nueva. Estamos en ello pero internamente, por lo menos en lo que a mí se refiere”, dijo.

Antes del tropiezo ante el Villarreal, el Bayern ya había sufrido un duro golpe en octubre, cuando fue derrotado por 5-0 a manos del Borussia Möchengladbach en los dieciseisavos de final de la Copa Alemana. Algunas voces históricas, como la de Lothar Matthäus, han tildado la temporada de fracaso y en señalan a Nagelsmann como principal culpable. “El Bayern no ha jugado a nada en las últimas semanas y tenía soluciones y multitud de opciones para cambiar la dinámica. Sin embargo, lo único que hay son muchas discusiones en el seno del equipo”, afirmó Matthäus en Sky Sports.

