JC Chávez amenazó a Daniel Zaragoza por su regreso al ring: “Lo voy a dejar más feo”

Julio César Chávez y Daniel Zaragoza chocarán en el ring el 21 de mayo (Fotos: CUARTOSCURO)

Aunque juró no volver a ponerse los guantes después de su reyerta contra Héctor Camacho Junior, Julio César Chávez confirmó que encaminará una pelea más en la cartelera de homenaje a Ignacio Beristáin. Su rival será uno de los pupilos más icónicos en el historial de Nacho, por ser su primer campeón mundial, es decir Daniel Zaragoza. A pesar de la relevancia, el Gran Campeón Mexicano no desaprovechó la presentación oficial para amenazar al Zurdo de Tacubaya.

“Lo voy a dejar un poquito más feo de lo que está. Voy con uno más viejito que yo y aparte más feo que yo. Con Zaragoza me tocó bailar con la más fea. Llevo Pichón”, declaró el Gran Campeón Mexicano durante una rueda de prensa con integrantes del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En tanto, aunque con un tono menos agresivo, Zaragoza no dejó pasar la oportunidad de responder al originario de Ciudad Obregón, Sonora. En su intervención recordó que “es un placer, un honor estar con Nacho. Fui su primer campeón mundial”. Además, con sarcasmo, rindió honores a Chávez González, pues reconoció que “es un placer enfrentar al que dicen que fue el mejor peleador en la historia, por ahí he escuchado”.

Nacho Beristáin respaldó a Chávez en la reyerta contra Miguel Ángel González (Foto: Captura de pantalla/YouTube@Julio Cesar Chavez)

El anuncio de la pelea entre los dos personajes causó emoción y expectativa entre los seguidores del boxeo mexicano. Cabe mencionar que antes de la pelea contra el hijo del Macho Camacho, en junio de 2019, Julio César Chávez confirmó tener una prohibición médica para subirse al cuadrilátero, aunque también amagó con pelear un round sin la careta de protección.

“Me trajeron un doctor y el doctor no acepta. Me dice que no puedo quitarme la careta, que es muy peligroso y que puede darme un derrame cerebral. Pero yo estoy en lo mío, yo estoy pensando que me voy a quitar la careta en el último round y que sea lo que Dios quiera”, aseguró a los micrófonos de Azteca Deportes.

Aunque anunció que esa reyerta sería la última que sostendría en su retiro, no se negó a participar en el homenaje a Beristáin. Y es que los logros, el aprendizaje y las experiencias que vivieron juntos construyeron una estima especial entre ambos. “Por Nacho doy todo, tiene mi aprecio y mi cariño. Con don Nacho no podía negarme. Estoy muy contento y muy agradecido”, reconoció.

Daniel Zaragoza conquistó su primer título mundial de la mano de Nacho Beristáin (Foto: Archivo WEB - Cleto Reyes)

El legado de Beristáin con Chávez y Zaragoza

Ignacio Beristáin se ha convertido en el mejor mánager y entrenador en la historia de México. Bajo su tutela más de dos decenas de boxeadores fueron capaces de erigir su palmarés y destacar a nivel mundial. Sin embargo, los caminos que construyó de la mano del Gran Campeón Mexicano y el Zurdo de Zaragoza han sido de los más significativos y relevantes.

En mayo de 1985, Daniel Salazar obtuvo su primer título mundial al vencer a Freddie Jackson en un encarnizado duelo donde terminó con sangre en el rostro. Aquel logro fue el primero en la carrera pugilística de ambos personajes, por lo que comenzaron a abrirse paso entre las mejores parejas del ámbito. Sin embargo, años después se encontró con Chávez.

La dupla Chávez - Beristáin únicamente tuvo una noche de vigencia. Nacho fue el encargado de preparar a JC Chávez para la reyerta contra Miguel Ángel González en la Plaza de Toros México. Aunque el marcador fue un empate, la noche del 7 de marzo de 1998 nació una amistad “de mucha química y respeto mutuo”.

