“Puede darme un derrame cerebral”: médico advirtió a Julio César Chávez el riesgo de subirse al ring

Julio César Chávez reconoció riesgos de salud en caso de subirse al ring con Héctor "Macho" Camacho Jr. (Foto: Juan Carlos Cruz/EFE)

Julio César Chávez se prepara para subirse al ring por última vez en su carrera. A sus 58 años, el legendario atleta aceptó realizar un encuentro de exhibición en contra de Héctor “Macho” Camacho Jr., hijo de su acérrimo rival homónimo. Aunque subirse al ring es un riesgo reconocido, incluso, por los médicos a cargo de su atención, el púgil aceptó volver a los encordados después de un año.

“Fíjate que me trajeron un doctor y el doctor no acepta. Me dice que no puedo quitarme la careta, que es muy peligroso y que puede darme un derrame cerebral. Pero yo estoy en lo mío, yo estoy pensando que me voy a quitar la careta en el último round y que sea lo que Dios quiera ¿Me entiendes? pero sí. Mis hijos están muy preocupados”, señaló a los micrófonos de TV Azteca en una sesión de entrenamiento abierta al público en la Plaza de la Liberación de Guadalajara, Jalisco.

En un principio, la pelea estaba pactada para realizarse a cinco episodios. No obstante, durante la última conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los dos peleadores se confirmó que se reduciría a cuatro rounds, de los cuales tres serían con careta de protección y en el último se despojarían de ella.

El Gran Campeón mexicano considera el duelo como una rivalidad personal (Video: Instagram / @jcchavez115)

Durante su entrenamiento público, también reconoció que la diferencia de edad con el rival de 42 años le genera preocupación. “Lógicamente ‘Machito’ Camacho está mucho más joven que yo y esta cosa ya se tornó un poco personal. Aunque sea con careta es peligroso para mí”.

Y es que los roces previos entre ambos personajes han sido más frecuentes en los careos que han protagonizado. El más reciente aconteció el sábado 13 de junio, en la misma ciudad. Esa mañana asistieron a dar una conferencia de prensa conjunta para dar a conocer los detalles de la pelea. No obstante, también cruzaron declaraciones que crisparon los ánimos.

“Usted piensa que es el mismo que noqueó al ‘Macho’ Camacho y eso ya no se puede. Usted ya está viejito. Ya no puede ser el mismo que antes era en los encordados. Lo que hizo fue pasado. Eso ya lo hizo, ahora no”, afirmó el boxeador puertorriqueño.

Julio César Chávez venció a Héctor El Macho Camacho en 12 rounds (Foto: Captura de pantalla/YouTube@Jimmy Pince)

Pero las palabras del hijo de su legendario rival tocaron las más frágiles fibras en la personalidad de Julio César Chávez. Ante ello, no tardó en responder que “lo seguiré haciendo hasta que me muera, cabr*n. Seré siempre mejor que tú y te pegaré la madriza de tu vida. Este viejito te dará la ch*nga de tu vida, cabrón. Ya verás el sábado, porque me faltaste al respeto”.

El rival continuó con la misma postura y aseguró que tendría cuidado en el ring para no causarle algún daño que pudiera agravarse con su avanzada edad. El gesto enfureció más al mexicano, quien se levantó de su asiento y protagonizó una serie de empujones que ameritó la intervención de sus equipos para separarlos y sacarlos del lugar.

Los boxeadores pelearán en el Estadio Jalisco el sábado 19 de junio de 2021 (Foto: Instagram / @jcchavez115)

En tanto, en su más reciente aparición pública, Chávez recibió las muestras de afecto de las personas que podrán verlo en acción, por última vez, en el Estadio Jalisco. Además, reconoció “la bendición de la gente es lo más importante. Eso es lo que me alienta, a pesar de mi edad, el cariño de la gente me alienta a dar un poquito más de, pues lo poquito que queda del Gran Campeón Mexicano”, aseguró.

En su cartelera de retiro estará acompañado por sus dos hijos. Así, Omar Chávez enfrentará por tercera vez a Ramón “Inocente” Álvarez, hermano mayor de Canelo. Por su parte, Julio César Chávez Jr. se batirá en un duelo contra el campeón brasileño de artes marciales mixtas Anderson Silva, en la modalidad de boxeo.

