El enojo de Max Verstappen tras abandonar el GP de Australia y que pone en alerta a Red Bull

Verstappen no terminó el GP de Australia (Reuters)

El inicio de temporada no está saliendo como Max Verstappen lo esperaba. El neerlandés, campeón defensor del título en esta nueva edición, volvió a quedarse en cero por segunda vez en sus primeras tres presentaciones después de abandonar en la vuelta 41 del GP de Australia por una falla en el monoplaza.

“Es muy decepcionante no haber terminado la carrera, aún no sé qué pasó con el coche; lo llevaremos de vuelta a la fábrica y allí se analizará todo”, reconoció el joven de 24 años, minutos después de retirarse de la pista visiblemente molesto.

Éste, sumado al episodio que protagonizó en la carrera inaugural en Bahréin, en donde tampoco pudo acabar cruzando la línea de meta por problemas en el motor, ponen en alerta a Red Bull, escudería con la que recientemente firmó una renovación de contrato hasta 2028.

Verstappen protagonizó su segundo abandono en las primeras tres presentaciones (Reuters)

“Ya estamos a millas de distancia (con respecto a Leclerc), así que no quiero ni pensar en la lucha por el campeonato en este momento. Creo que es más importante terminar carreras, porque hoy fue en general, simplemente otro mal día, otra vez”, lanzó Mad Max desde el paddock.

“Sabía antes de la carrera que existía la posibilidad de que no acabáramos, pero traté de no pensar en ello. Estas cosas no son las que quieres que pasen cuando quieres luchar por el título; y la diferencia (con el monegasco) ya es bastante grande”, se lamentó Mad Max, que al ganar en Yeda (GP de Arabia) elevó a 21 su números de victorias en F1.

“Sabía que no podía luchar contra Charles, así que no tenía sentido tratar de presionarle. Pero ni siquiera terminamos la carrera. Es bastante frustrante e inaceptable”, remarcó el piloto neerlandés en lo que también pudo haber sido una clara advertencia para su escudería.

Verstappen renovó contrato recientemente con Red Bull hasta 2028 (Reuters)

Esta nueva “frustración” para Verstappen llega después de las declaraciones que realizó el asesor de Red Bull, Helmut Marko, quien en diálogo con Formel 1 habló de la cláusula de rescisión que puede activar su piloto estrella en el nuevo contrato de renovación que firmaron recientemente.

“Si Red Bull experimenta una especie de ‘accidente’, al igual que en 2014 cuando no tuvimos absolutamente ninguna posibilidad contra Mercedes por el motor, entonces hay, por supuesto, una cláusula de salida”, reconoció el directivo austríaco.

Si bien todavía es muy pronto para tomar decisiones precipitadas, los mecánicos de Red Bull deberán ponerse manos a la obra para intentar mejorar el monoplaza y reducir a la menor medida otro posible abandono. “Tengo ganas, pero tenemos que solucionar ciertas cosas para que no vuelva a suceder”, sentenció Verstappen que hasta el momento sólo suma 25 puntos y está sexto en la clasificación a 56 unidades del líder, Charles Leclerc (Ferrari).





