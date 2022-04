El peor momento de Lewis Hamilton en la Fórmula 1: “Es frustrante”

Lewis Hamilton reconoció que su Mercedes no está respondiendo a las modificaciones (Foto: Reuters)

Desde que llegó a la Fórmula 1, Lewis Hamilton se acostumbró a ser un protagonista estelar de la temporada. Pocas veces su auto le impidió dar pelea pero la profunda modificación de las reglamentaciones para el 2022 lo puso en jaque. El británico inició el año con resultados preocupantes pero más alarmantes son aún sus declaraciones sobre las percepciones del vehículo.

“Nada de lo que cambiamos en el auto marca la diferencia en este momento. Eso es lo difícil. Estás siendo optimista, haces cambios y luego parece que no quiere mejorar”, reconoció el corredor de 37 años ante los medios tras una jornada de pruebas que volvió a marcar retrocesos para él. Lewis finalizó 7° en la práctica 1 y 13° en la P2 durante las horas iniciales del GP de Australia.

Hamilton viene de llegar en la 10ª posición en el GP de Arabia Saudita después de arrancar del fondo de la grilla ya que no pasó la primera fase de clasificación por primera vez en cinco años. Previamente, había subido al tercer escalón del podio en el GP de Baréin pero gracias a una serie de abandonos en la parte alta de la pista.

“Hicimos algunos cambios al pasar a P2. P1 fue mejor y P2 terminó siendo un poco más difícil para mí. Así que no sé, es solo un auto complicado. No hay mucho que podamos hacer. Así son las cosas. Entonces, solo tenemos que conducir con eso. Eso es lo frustrante: estás tratando de empujar, estás tratando de alcanzar e incluso cuando haces una vuelta decente, es 1.2 segundos abajo. Así que es difícil”, reconoció.

George Russell también fue crítico con el momento que vive Mercedes (Foto: Reuters)

No es el único que comparte esta visión sobre el auto ya que su compañero de escudería, George Russell, también se mostró crítico: “Definitivamente estamos bastante mal. Probablemente sea lo más grave que he experimentado, pero creo que es algo con lo que tenemos que lidiar por el momento, ya que creemos que es la forma más rápida en la pista. Pero tal vez no lo sea...”.

“Estamos muy por detrás de Ferrari y Red Bull”, aceptó Russell. “Necesitamos cerrar esa brecha, pero no hay nada sustancial este fin de semana que lo haga. Va a llevar tiempo y creo que tenemos que ser disciplinados y pacientes porque estamos muy atrasados y debido al tope de costos, no podemos darnos el lujo de tirar cosas y prueba y error en los fines de semana de carrera. Necesitamos confiar en el proceso y traer las actualizaciones cuando tengamos total fe y confianza en que harán lo que esperamos. Así que pasarán varias carreras antes de que comencemos a ver eso”, agregó.

La tabla de pilotos tiene actualmente a Charles Leclerc como líder con 45 puntos seguido por su compañero de Ferrari Carlos Sainz Jr. y el último campeón Max Verstappen (25) de Red Bull. Más allá del mal nivel del vehículo, Russell y Hamilton se las arreglaron para al menos estar en los puestos de arriba con la cuarta y quinta colocación respectivamente. Eso le permitió a Mercedes llegar segundo en el campeonato de Constructores a la tercera fecha del campeonato de F1.

