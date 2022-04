La cláusula de recisión que puede activar Max Verstappen para salir de Red Bull

Max Verstappen firmó con Red Bull hasta 2028 (Reuters)

Después de alcanzar la gloria en la Fórmula 1, tras consagrarse campeón del mundo la temporada pasada por delante de Lewis Hamilton, Max Verstappen se convirtió en el piloto mejor pagado de la competencia al firmar una extensión de su contrato a principios de marzo.

Sin embargo, éste ítem dentro del acuerdo no fue el único que sorprendió, sino que también lo hizo la cantidad de años por la que lo hizo, hasta 2028, en un movimiento estratégico de la escudería austríaca de blindar a su piloto estrella durante varias temporadas ante cualquier movimiento de mercado inesperado.

Ahora, a un mes de aquel momento en el que Mad Max estampó su firma, Helmut Marko (asesor de la escudería) reveló que a pesar de la extensión del acuerdo, el neerlandés puede hacer uso de una cláusula para abandonar el equipo en el momento que lo desee.

Verstappen podría dejar la escudería si ve una baja en el rendimiento (Getty)

“Si Red Bull experimenta una especie de ‘accidente’, al igual que en 2014 cuando no tuvimos absolutamente ninguna posibilidad contra Mercedes por el motor, entonces hay, por supuesto, una cláusula de salida”, reconoció el ex piloto austríaco.

“Max es un eslabón importante en la partida de ajedrez. No es sorprendente que los fabricantes lo tengan en cuenta. Para Red Bull era importante poder decir que hemos comprometido al mejor piloto con nuestro equipo hasta 2028. Si tienes a alguien como Max, tiene un efecto positivo en el resto del equipo y en los socios del equipo”, consideró en una entrevista con Formel1.

El joven corredor de 24 años, en tanto, parece lejos de querer activar ésta opción por el momento ya que en cada entrevista siempre se encarga de dejar en claro la buena relación que mantiene con Christian Horner y el resto de la escudería. “Me siento muy bien en el equipo y creo que eso ya es muy importante. Y siempre sentí fidelidad por la oportunidad que me dieron en la F1. Y además siempre hemos albergado el mismo objetivo”, fueron algunas de sus últimas declaraciones.

“Siempre he creído en este proyecto y, afortunadamente, valió la pena el año pasado y eso también me quita un poco la presión, la necesidad de ganar ese título. Ya hemos materializado el sueño y confío en las personas que me rodean. Me lo paso bien con ellos, no hay razón para cambiar eso”, sentenciaba.

Verstappen es el campeón defensor del título (Reuters)

Llegado a la F1 en 2015 con 17 años al volante de Toro Rosso, la escudería filial de Red Bull, Verstappen ascendió en 2016, conquistando su primer GP con Red Bull en España, convirtiéndose en el piloto más joven en ganar una carrera de la historia, con 18 años, 7 meses y 15 días, uno de sus varios récords de precocidad.

Seis años después de su estreno en La Máxima, y según detalló el periódico neerlandés De Teleegraf, el neerlandés se transformó en el mejor pagado de la F1 con un “salario estimado en 50 millones de euros (sobre 55 millones de dólares) por temporada”.

Su rival Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo y con contrato con Mercedes hasta finales de 2023, es hasta ahora el piloto mejor pagado. El británico se estaría embolsando 54,8 millones de euros por su actividad deportiva, con un salario fijo ligeramente inferior a los 50 millones de euros.





SEGUIR LEYENDO