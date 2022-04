Toques en las pistas de karting y cruce de declaraciones: así nació el duelo entre Verstappen y Leclerc que hoy tiene hechizada a la Fórmula 1

Max Verstappen y Charles Leclerc en un podio del karting (@F1)

El duelo entre Max Verstappen (Red Bull) y Charles Leclerc (Ferrari) se robó el foco en el inicio de la temporada de la Fórmula 1. Los dos tienen 24 años y es posible que estas batallas duren por mucho tiempo: el cara a cara tendrá su tercer episodio de 2022 este fin de semana en el Gran Premio de Australia. Pero este mano a mano nació una década atrás, cuando ambos pelearon en diversos campeonatos de karting. Hubo toques y hasta declaraciones picantes e irónicas cuando eran adolescentes.

En los 72 años de la Máxima hubo duelos que marcaron su historia. Desde sus primeros tiempos con Juan Manuel Fangio vs. Alberto Ascari. En la siguiente década fue el turno de Graham Hill vs. Jim Clark. En los setenta con Jackie Stewart vs. Emerson Fittipaldi y Niki Lauda vs. James Hunt. En los ochenta y principios de los noventa se dio el más duro de todos los tiempos, Ayrton Senna vs. Alain Prost. Más tarde se desarrollaron los que tuvo Michael Schumacher con Jacques Villeneuve (1997), y Mika Hakkinen (1998/1999) con Fernando Alonso (2005/2006). Los últimos años estuvieron marcados por los que protagonizó Lewis Hamilton con Sebastian Vettel, en parte de 2017, 2018 y 2019; y el último del inglés con Verstappen, que definió el título de 2021 a favor del neerlandés.

La particularidad de Verstappen vs Leclerc es que los dos se conocen desde muy chicos. Hoy se muestran con la madurez y profesionalismo que implica estar en el gran circo. Sin ser amigos, hay respeto mutuo y eso lo demostró el saludo entre ambos luego de la pelea en pista que tuvieron en Arabia Saudita en la última fecha. En el arranque corrido en Bahréin también lucharon por el triunfo. Charles llega a esta tercera fecha en Australia como líder del campeonato (45 puntos) y Max es tercero (25). Entre ellos se ubica el otro ferrarista, Carlos Sainz (33).

Duelo entre Max Verstappen y Charles Leclerc en el campeonato europeo WSK Euro Series 2012. Cruce de declaraciones luego de un toque entre ellos. Fueron excluidos

Ambos fueron exponentes de los programas de desarrollo de pilotos de Red Bull, en el caso de Verstappen, y de Ferrari, por el lado de Leclerc. Desde que el monegasco debutó en la Scuderia en 2019 ya hubo encuentros en pista con el neerlandés, como el que se dio en Austria. Son de la generación de los simuladores, pero su formación más fuerte se dio en el karting, la escuela por excelencia del automovilismo, donde estuvieron sus primeras batallas. Con estilos diferentes se sacaron chispas: Verstappen, más agresivo y Leclerc, más conservador, pero no menos rápido.

Los dos son hijos de pilotos. El recordado Hervé Leclerc entre 1983 y 1988 corrió 22 competencias en la Fórmula 3 y Jos Verstappen compitió en la F1 entre 1994 y 2003. Charles (16/10/1997) es solo 16 días más joven que Max (30/09/1997), pero empezó en karting a los ocho años, cuando Max a sus cuatro años y medio ya se subió a uno y siempre lo acompañó su padre, que tuvo estrictos métodos en sus inicios.

Sin embargo, a nivel internacional ambos hicieron su debut en el karting internacional en KF3 en 2010, una categoría para chicos de 11 a 15 años. Uno que fue testigo directo de esas batallas es Armando Filini, gerente del Maranello Kart, el primer equipo por el cual corrió Leclerc. “Siempre estaban peleando. Daba igual si competían en una eliminatoria o en una final, si llovía o si la pista estaba seca. Una vez estuvimos en Genk, Bélgica, en los primeros entrenamientos libres, y salieron a pista. Charles y Max se encontraron, comenzaron a empujarse y casi se golpean, con el riesgo de quedar afuera. Jos Verstappen y yo estábamos pegados al alambrado para mirarlos y él se dio la vuelta y me dijo: ‘Estos dos lucharán para siempre. Lucharán hasta en la F1′. Una profecía”, recordó en diálogo con La Gazzetta dello Sport.

Duelo entre Max Verstappen y Charles Leclerc en Varennes 2013, donde se disputó el Mundial de Karting. El neerlandés largó tercero, luchó por la segunda posición con el monegasco. Lo superó y luego quedó primero, ganó la carrera y el título de la categoría KZ

Los dos forman parte de una joven guardia que también integran Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), George Russell (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin), Alex Albon (Williams) y Mick Schumacher (Haas), entre otros. Pero la combatividad al extremo en aquellos tiempos en los karts entre Leclerc y Verstappen llevó a que la palabra amistad sea un imposible, al menos para Charles. “A Esteban Ocon lo conozco del campeonato francés de karts de 2005. Tuve un incidente con él, pero luego nos convertimos en grandes amigos. A Max lo conocí en 2010, pero no somos amigos después de algunos episodios en los karts”, reveló en un artículo de Mundo Deportivo. En las redes sociales de cada uno no hay fotos juntos de la época del karting.

Uno de los episodios más conocidos en el mundo del karting fue el que protagonizaron en 2012, en Nantes, Francia, en el circuito de Val D’Argenton, donde se dio una de las carreras decisivas del campeonato europeo WSK Euro Series, con los dos luchando por el título. Fue una competencia difícil ya que llovió y Leclerc mostró sus cartas y no dudo en tocarlo a Verstappen luego de un intento de superación. En un video publicado en YouTube por el sitio especializado TKart Magazine, se recogieron los testimonios de ambos, con semblantes muy diferentes. Se lo ve a Max junto a su padre, con cara de pocos amigos, como cada vez que su hijo no ganaba. “Es injusto. No ha actuado de forma correcta. Iba liderando y al final me dio un golpe y me dejó fuera de la pista. No es justo, eh”, dijo un enojado Verstappen. Por su parte, mucho más tranquilo, Leclerc quiso bajar los decibeles y con cara de “pobre angelito”, afirmó que fue solo “un incidente de carrera”. Le quiso restar importancia, pero ambos fueron excluidos por sendas maniobras peligrosas en perjuicio del adversario.

El campeonato europeo KF2 de 2012 al final quedó en manos de Leclerc, aunque en 2013 Verstappen se llevó el título mundial en la categoría más importante, la KZ (video 1 de la nota). El título ecuménico de karting es el que siempre quiso ganar Ayrton Senna y no pudo. Leclerc ya había sido captado por Nicolas Todt, hijo de Jean Todt, el ex jefe de Ferrari en la época de Michael Schumacher y que acaba de dejar la presidencia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Mientras Verstappen compitió con el team Bresciano CRG, con los motores preparados por su padre Jos.

Max Verstappen y Charles Leclerc se saludan luego de la última carrera disputada en Arabia Saudita (REUTERS/Hamad I Mohammed)

En tanto que el italiano Dino Chiesa, un gurú del karting que guió a pilotos como Lewis Hamilton y Nico Rosberg, fue un observador imparcial de esas luchas: “Max siempre fue un poco más rápido que Charles y también más agresivo. Nunca quitaba el pie del acelerador, más bien te pisaba, pero tenía que ganar a toda costa. Leclerc era un ganador, pero con un carácter diferente. Lo compararía con Rosberg, aunque quizá tiene más talento, mientras que Verstappen me recuerda a Hamilton”, contó también en diálogo con La Gazzetta dello Sport.

El título mundial de karting de Verstappen lo catapultó a Red Bull, en 2014 llegó a la Fórmula 3 y en 2015, con apenas 17 años, debutó en la F1 con Toro Rosso (hoy Alpha Tauri). Mientras que Leclerc hizo un camino más gradual y pasó a la Fórmula Renault y obtuvo el título de GP3 en 2016 y F2 en 2017, cuando ya había entrado en la órbita de Ferrari. Se estrenó en la Máxima en 2018 con Alfa Romeo y en 2019 pasó a la Scuderia y fue compañero de Vettel. “Charles es calmado fuera del coche, pero adentro tiene un estilo muy agresivo. Es muchísimo más agresivo que Vettel, mucho más, pero tiene la juventud y la velocidad”, lo definió el ex ingeniero de Ferrari y actual comentarista de Movistar F1, Toni Cuquerella en testimonios que publicó Mundo Deportivo.

En 2022 Ferrari tiene un auto muy competitivo y le permitió a Leclerc ganar la primera fecha en Bahréin y ser candidato al título. Pero Red Bull, tras sus fallas mecánicas en el arranque, se recuperó en Arabia Saudita y Verstappen venció. El mano a mano está instalado y por ahora ambos se perfilan a disputarse la corona. En el karting escribieron las primeras páginas de sus batallas y ahora protagonizan el gran duelo del presente y futuro de la F1.

VERSTAPPEN Y LECLERC EN EL KARTING

Leclerc y Verstappen casi de niños en sus comienzos (Formula1.com)

Primera carrera de Charles Leclerc (@charles_leclerc)

Charles Leclerc y Pierre Gasly en el escalón más alto del podio (@charles_leclerc)

Max y Jos Verstappen, que le preparó los motores en el karting (@Max33Verstappen)

Max y Jos Verstappen (@maxverstappen1)

