Revelaron detalles del contrato que firmó Luca Vildoza en Milwaukee Bucks para volver a la NBA

Luca Vildoza con la 6 de Milwaukee Bucks

Mientras Facundo Campazzo casi no ve acción en los Denver Nuggets por una decisión del entrenador, en las últimas horas se confirmó una buena noticia para el básquet argentino y de Latinoamérica. Luca Vildoza, que no había podido jugar en su breve paso con los New York Knicks por haber padecido una lesión en uno de sus pies que lo obligó a ser cortado por el equipo, se sumó a los Milwaukee Bucks de cara a lo que resta de la temporada de la NBA.

Cuando sólo restan dos partidos para el cierre de la fase regular -esta noche ante Detroit Pistons y el domingo ante los Cleveland Cavaliers-, los Bucks ya aseguraron su lugar en los playoffs. Con marca de 50 victorias y 30 derrotas, esperan asegurar el segundo lugar en la Conferencia del Este, justo detrás del Miami Heat. Vildoza viajó con el equipo de cara a los encuentros finales que serán en condición de visitante, y se espera que pueda debutar en la antesala del gran objetivo.

Frente a este escenario, se conocieron detalles del contrato que firmó el base ex Baskonia de la liga de España con Milwaukee. Según informó el periodista Keith Smith, Vildoza tiene vínculo con la franquicia que tiene a Giannis Antetokounmpo hasta el final de la temporada y ganará exactamente 42.789 dólares. Además, existe una cláusula en su arreglo en la que no podrá ser traspasado hasta el 5 de julio de este 2022.

Por su parte, de cara a la campaña 2022/23, su ingreso será de 1.752.638 dólares, aunque no el contrato no es garantizado. El argentino recibirá 500 mil dólares si es confirmado en el plantel de cara al debut de la próxima temporada y se convertirá en totalmente garantizado hasta el 1/7/2023.

El base argentino el día que firmó el contrato con los Bucks

“Los Milwaukee Bucks han fichado al escolta Luca Vildoza”, dijo la presentación que hizo la franquicia que viene de ser campeona en la última campaña en las redes sociales. Al mismo tiempo, confirmaron el dorsal que usará el base que logró el subcampeonato mundial con la selección argentina en el Mundial de China 2019. “Vildoza vestirá el número 6 con los Bucks. La lista de Milwaukee ahora es de 17 jugadores”, anunciaron.

Hay que recordar que a principios de la presente campaña, Vildoza participó de la Summer League de la NBA junto a los New York Knicks, el equipo que le había ofrecido un contrato para tener su estreno en la mejor liga de básquet del planeta. Tras una gran actuación en el Saski Baskonia, donde fue elegido mejor jugador de las finales de la Liga ACB de España en 2020 y con una activa participación en el seleccionado de Sergio Hernández durante el último Mundial en territorio asiático, su desembarco en Estados Unidos quedó trunco por una lesión en el pie derecho luego del segundo encuentro de la liga de verano.

Tan solo sumó 12 minutos y no anotó puntos en los dos partidos que disputó en la competencia que se desarrolló en Las Vegas: ante Toronto Raptors estuvo 8′ en cancha y llegó a repartir 3 asistencias y logró un rebote. Acto seguido, ante Indiana Pacers completó 4 minutos, sin anotación (0-1 en triples), un rebote y un robo de balón.

Luego de confirmarse su baja, los Knicks decidieron cortarlo. El acuerdo entre el base y la franquicia de la Gran Manzana incluía tres temporadas que no estaban garantizadas y, ante el problema físico, los neoyorquinos decidieron prescindir de sus servicios. Así fue que tras participar de los Juegos Olímpicos de Tokio, en octubre último eligió operarse para intentar mejorar la condición de su pie.

Una vez que se recuperó de su lesión, Vildoza se entrenó en varios clubes del básquet argentino como Boca Juniors y su ex club, Quilmes de Mar del Plata, y también vio acción con el seleccionado de Néstor García en las ventanas FIBA clasificatorias para el Mundial 2023.

