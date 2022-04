La ovación a Manu Ginóbili en pleno partido de San Antonio después de ingresar al Salón de la Fama

El bahiense recibió el cariño de los hinchas de la franquicia con la que ganó cuatro anillos

En el reciente sábado 2 de abril se hizo oficial que Emanuel Ginóbili será incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. En su primer año de elegibilidad, el ex jugador de los San Antonio Spurs logró acceder al prestigioso grupo de basquetbolistas que de alguna manera marcaron la historia del deporte. Durante la última victoria de la franquicia de Texas frente a los Portland Trail Blazers por 113 a 92, el bahiense recibió una ovación por parte del AT&T Center al ser enfocado por las cáramas.

El dos veces All-Star y cuatro veces campeón de la NBA charló con los medios presentes en el estadio poco después de que se hiciera el anuncio oficial en la Final Four masculina de la NCAA en Nueva Orleans, Luisiana. “Estoy aquí por mi entorno, los jugadores con los que jugué, los entrenadores con los que he sido entrenado y las organizaciones”, declaró Ginóbili frente a los micrófonos. Y agregó al respecto: “No lo tomo como un logro individual. Es solo que he estado en el lugar correcto en el momento correcto y contribuyo de la manera que pude y todos nos hacemos mejores y por eso estoy aquí”.

El bahiense será incluido con otros 12 homenajeados donde resalta la figura de Tim Hardaway y el ex jugador y entrenador asistente de los Spurs, George Karl. El ganador del premio al Sexto Hombre del Año de la NBA en 2008 recordó durante la conferencia de prensa sus primeras impresiones de cuando arribó a San Antonio, que fueron el calor y no saber exactamente dónde estaba la ciudad. Además, Ginóbili admitió que sabía que los Spurs acababan de ganar las Finales antes de que el equipo lo seleccionara en el Draft de la NBA de 1999. Vale recordar que Manu fue seleccionado en la segunda ronda y se unió al equipo en 2002.

Luego de tener su número retirado en los San Antonio Spurs (20) y con la selección argentina (5), Manu suma un nuevo reconocimiento (Foto: USA Today)

Por otro lado, se tomó el tiempo para compartir sus pensamientos sobre jugar toda su carrera con Gregg Popovich. “Bueno, los dos primeros años fueron un poco duros. No fue fácil adaptarse a tener un entrenador como él. Ambos comenzamos a respetar al otro y apreciar cuál era su verdadera misión y objetivos y por qué estaba jugando así y por qué me estaba entrenando así. Empezamos a hacer compromisos y luego se volvió genial”, reveló con una sonrisa en el rostro. Y añadió: “No se esperaba mucho de una selección número 57, así que supongo que tengo una historia que contar”.

Ginóbili, a quien los Spurs retiraron su número 20 en 2019, también reflexionó sobre qué campeonatos de la NBA tenían un significado adicional para él. También habló sobre cuándo finalmente sintió que pertenecía a los Spurs y por qué él y su familia decidieron quedarse en San Antonio después de retirarse de la NBA después de 16 temporadas. El fin de semana del Salón de la Fama se llevará a cabo del 9 al 10 de septiembre en Springfield, Massachusetts.

