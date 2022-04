El discurso de Ricardo Gareca que se hizo viral en medio del conflicto social que atraviesa Perú

El Discurso Inspirador De Ricardo Gareca En Perú

La sociedad peruana atraviesa una delicada actualidad por las manifestaciones en contra de una serie de medidas gubernamentales que afectaron directamente al bolsillo de los trabajadores. El saldo por los disturbios de los últimos días fue de 4 muertos. El presidente Pedro Castillo llegó a anunciar el Estado de Emergencia en Lima, donde igualmente rodó la pelota el martes (Sporting Cristal-Flamengo, a puertas cerradas) y miércoles (Alianza Lima-River, con público) por Copa Libertadores en el estadio Nacional. El que tomó la palabra fue Ricardo Gareca, quien brindó un discurso que rápidamente recorrió las redes sociales.

El Tigre comenzó su última conferencia de prensa enviándole un “abrazo grande” a todo Perú y expresando que “lo importante es estar más unidos que nunca para salir de esta situación”. Y entre comentarios sobre el futuro inmediato del seleccionado nacional, que disputará un repechaje para ir al Mundial de Qatar 2022 contra el ganador de la repesca continental que enfrentará a Emiratos Árabes Unidos y Australia en junio, dedicó palabras al complicado presente social en territorio peruano.

“No me interesa hablar de la política, sí del deporte. Como no podía salir (por el toque de queda) me pasé toda la mañana viendo informativos con todo lo que tiene que ver con la realidad social, que es preocupante. El deporte acá no les interesa, no les importa. Eso sí es una preocupación para mí. En ningún momento se informó qué iba a pasar con el partido entre Sporting Cristal y Flamengo. Ni una noticia, ni un flash informativo”, mostró su indignación el estratega argentino.

Y se envalentonó: “Perú necesita tener chicos que compitan y la única manera es a través del deporte, no existe otra manera. Deporte y educación. Si usted consigue un ciudadano competitivo, educado... pero es algo que flota en el aire. ¿Cuándo se verá todo eso? Ojalá Dios quiera en algún momento, en algunos años, ilumine a Perú por la gran capacidad peruana, por el maravilloso pueblo que tienen, que lo tienen abandonado lamentablemente, y por todas las deficiencias que tiene un país que lo único que quiere es trabajar”.

Gareca, que desembarcó en Perú de cara a las Eliminatorias de Rusia 2018 y clasificó a la Albirroja a una Copa del Mundo después de 36 años, tiene total respaldo a nivel local. Es por eso que sus palabras se viralizaron en las redes: “Los jóvenes, la gente, los que salen a buscar día día el trabajo, quieren la posibilidad de trabajar y crecer, esencialmente de crecer. Tienen más del 60% de informalidad, hay que salir a trabajar y buscar la diaria porque no hay para comer. Lo único que uno desea es que el pueblo tenga acceso a todas esas posibilidades”.

En tanto, comprometió a los periodistas presentes en la conferencia de prensa: “Es una tarea de todos, de ustedes también. Ustedes tienen que estar comprometidos porque son los que informan y dicen lo que está pasando. No solamente es mi obligación hablar por ser el entrenador de la selección nacional, sino también la de ustedes por decir la realidad de lo que está pasando y presionar sobre lo que está pasando. Si no es muy difícil que Perú crezca, que las instituciones y los clubes crezcan”.

