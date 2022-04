Nahuel Guzmán explotó contra sus compañeros en Tigres tras ser eliminados por León

El estremecedor discurso de Nahuel Guzmán con Tigres luego de la eliminación contra León (Video: Twitter/@Pellomaldonado)

Uno de los jugadores más determinantes que tiene el fútbol mexicano es Nahuel Guzmán, el guardameta de Tigres y ex seleccionado argentino, quien se ha caracterizado por su particular estilo de juego, lenguaje y provocaciones, por lo que se ha ganado muchos detractores pero también una base muy sólida de aficionados.

Una de las virtudes que más aplauden los seguidores de Tigres es su relevancia al interior del vestuario, pues es uno de los capitanes y quien se encarga de alzar la voz cuando las cosas no van bien.

Esto quedó demostrado en un video filtrado a través de redes sociales, en el que se le observó arremeter contra sus jugadores en los vestidores del Estadio León, luego de caer eliminados ante La Fiera en las semifinales del Grita México 2021.

“La verdad creo que no hicimos el mejor partido, pero hay un detalle que se los digo siempre y es muy puntual. No se metan más al arco cuando llegan los rivales, o si se meten sáquenla. Marquen al delantero y que no sirva, porque ya me cansé de decírselos”, comenzó a decir el Patón Guzmán.

Mientras comentaba su opinión de los errores que le costaron el partido a Tigres, el enojo se apoderó de él paulatinamente hasta que estalló con el mismo problema de defender demasiado atrás en los últimos minutos.

“¡No se metan más al arco! Déjenme que atajo yo, que ataja Miguel (Ortega), que ataje el arquero. Y si se van a meter al arco, ¡sáquenla a la mier***! ¡Sáquenla a la mier*** porque nos hacen un gol abajo del arco!”, sentenció el meta argentino, al tiempo que lanzó una indirecta a los defensores que no le hicieron caso.

“Entonces no se metan más al arco y marquen a los que tienen que hacer el gol, por favor se los pido, por favor. Todos los demás, estoy muy agradecido a pesar de que quedamos fuera. Pero me cansé de decirles ‘no se metan al arco, no se metan al arco’. Ya está. Y sáquense las ganas con lo que sea, pero ya está, no te sirve de nada”, concluyó Nahuel en su discurso ante sus compañeros.

Estas palabras se dieron luego de perder las semifinales del Grita México 2021 ante León, pues en el partido de vuelta cayeron 2-1 (global 3-3) y se regresaron a casa por el criterio de desempate, que le daba el pase a quien mejor hubiera quedado posicionado en la tabla.

Lo que más provocó el enojo de Guzmán fue el momento en que se dio el gol de León, pues cayó hasta el minuto 85 del partido por obra de Ángel Mena, quien marcó un doblete aquella noche en casa de los Panzas Verdes.

A pesar de la remontada que ofreció el conjunto dirigido por Ariel Holan, en la gran final contra el Atlas no pudo imponerse y perdieron por la vía de los penales, por lo que el final de temporada para Tigres y León fue decepcionante en cuestión de títulos.

Por otro lado, el guardameta de 36 años se encuentra en su octavo año como portero titular de Tigres, por lo que se ha consolidado como uno de los jugadores históricos de la institución y el más ganador en cuestión de títulos, pues acumula cuatro Ligas MX, tres Campeón de Campeones y una Concacaf Champions League.

