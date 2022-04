Dibu Martínez reveló cómo se le ocurrió la frase “mirá que te como” en la definición por penales que Argentina le ganó a Colombia

Dibu Martínez Reveló Cómo Se Le Ocurrió La Frase Mirá Que Te Como En La Definición Por Penales Contra Colombia

En apenas un puñado de meses, Emiliano Martínez se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por los fanáticos de la selección argentina. Y mucho tuvo que ver su actuación en la Copa América de Brasil, que la Albiceleste ganó luego de 28 años de sequía. Dibu, de 29 años, se destacó a lo largo de la competencia, pero alcanzó el pico de su rendimiento en la semifinal frente a Colombia, que llegó a la definición por penales. Allí, contuvo tres remates (ante Yerry Mina, Davinson Sánchez y Edwin Cardona) y sacó ventaja amedrentando psicológicamente a sus adversarios. Una frase ganó el lenguaje popular: “Mirá como te como, hermano”, dedicada al ex defensor del Barcelona.

Pues bien, el hoy portero del Aston Villa reveló en DirecTV Sports cómo se le ocurrió el efectivo aguijón verbal. “Yo nunca le falté el respeto a nadie, nunca insulté a un rival. Fue algo que me salió en el momento, pero si vos ves mis palabras, nunca le falté el respeto ni al jugador ni a su familia. Fue lo que salió en el momento porque sentí un poco de timidez del rival, y lo usé para llevar a mi país a una final. Es como cuando estás boxeando, le pegás a alguien, y está medio temblando, intentás lo máximo para ganar la pelea, para noquear” , describió.

¿El artilugio puede volver en instancias decisivas? “Sentí eso en la tanda, y no es algo que capaz en la próxima tanda voy a hacer. Si vamos con Italia a penales (en la Finalissima del 1 de junio en Wembley) no voy a estar en italiano diciendo ‘mirá que te como, Io te como’, no sé cómo se dice. No es que lo voy a hacer, la gente piensa que voy a hablar en todos los penales, la verdad que no. Pienso en hacer bien mi movimiento, porque si me empujo bien llego bien a los palos. Me concentro en eso nada más”, explicó.

Llamado a ser el “arquero del futuro” desde que descolló en la Selección Sub 17 y fue adquirido por el Arsenal inglés, tardó en afianzarse en Europa, lo que demoró su instalación en el combinado mayor. Pero, según declaró, se enfocó desde pequeño para adueñarse de la valla del conjunto que dirige Lionel Scaloni.

Dibu Martínez Contó Cómo Se Preparó Para Atajar En La Selección Argentina

“Estaba preparado desde muchos años atrás, pero estaba muy bloqueado en el equipo donde estaba y tuve que salir para encontrar eso. Todo el plan mío de estar en Europa era para jugar en la selección argentina, por eso cuando me tocó la chance, hablé con ex arqueros de la Selección, que han jugado Mundiales, y me hicieron preparar. ‘Tenés que ir a un psicólogo, que el arco de la Selección es muy difícil’, me decían. Y yo ya tenía mi psicólogo. El arco es igual que en todos lados, tiene el mismo tamaño. Y lo más lindo es que defiendo a un país, las ganas son muchas más que cuando defiendo a un equipo”, declaró.

Por último analizó lo dictaminado por el sorteo del Mundial: Argentina integrará en Qatar el Grupo C, junto a Arabia Saudita, México y Polonia. “Nos podría haber tocado Alemania, Holanda, por suerte no tocaron, pero es lo mismo, te pueden tocar más adelante. En el Mundial son todos difíciles. Arabia Saudita está cerca de su tierra, Polonia, México; son todos difíciles. Hay que ir partido a partido”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: