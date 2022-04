Un salón a puro lujo y una ciudad en construcción en cada esquina: así espera Doha el sorteo del Mundial

La gala se llevará a cabo en Doha

Doha ya respira el clima mundialista a ocho meses del certamen ecuménico. Este viernes 1 de abril se llevará a cabo el sorteo del Mundial de Qatar 2022 en el Centro de Convenciones y Exhibiciones de Doha (DECC), un inmenso recinto de arquitectura moderna que convocará la atención del planeta fútbol.

En realidad, la emoción se disparó con el arribo de los representantes de los distintos países clasificados al torneo, el Congreso de la FIFA y el partido de leyendas que reunió a grandes estrellas y convocó a la nostalgia. Una de las delegaciones más numerosas fue la Argentina, encabezada por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico completo, el presidente de la AFA Chiqui Tapia, otros directivos y administrativos, como Omar Souto, gerente de selecciones nacionales. La razón de la nutrida comitiva es que va realizar una recorrida exhaustiva de la Universidad de Qatar, el búnker elegido por la Albiceleste para la cita, ubicado cerca del estadio Lusail, que albergará la final de la competencia.

El Congreso, por su parte, tuvo su momento álgido cuando Lise Klaveness, una jueza y ex jugadora de la selección de Noruega, hoy presidenta de la federación, quien se solidarizó con los obreros que murieron en las obras de los estadios de Qatar e hizo un llamamiento a la igualdad de género dentro de las estructuras del fútbol. “No es el foro ni el momento”, dijo el secretario general de la federación hondureña José Ernesto Mejía.

Lejos del ambiente dirigencial, el partido de las leyendas disputado en la Academia Aspire fue ganado por el equipo que tuvo entre sus filas a Gianni Infantino, titular de la FIFA, que eligió entre sus compañeros a Javier Mascherano, Andrea Pirlo y Marco Materazzi. Allí también se destacó Gonzalo Belloso, que hasta hace poco integraba la nómina de la Conmebol y hoy es enlace de la FIFA con Sudamérica.

Imagen del Congreso de la FIFA en el centro de convenciones (Amin Mohammad Jamali/Getty Images)

En medio de un buen clima, las estrellas hablaron con los medios tras el evento. Uno de ellos, el colombiano Faryd Mondragón, fue lapidario por la no clasificación de su equipo al Mundial. “Reinaldo Rueda es un infame, le tendría que haber dado una alegría al pueblo, en una Eliminatoria muy fácil para clasificar”, dijo el ex arquero.

El Kun Agüero no participó, pero no porque le faltaran ganas. Optó por cuidarse tras el episodio cardíaco que lo obligó a retirarse. “No fui al Partido de Leyendas porque capaz que hasta me metía a jugar con las zapatillas, ja. La realidad es que tengo que esperar un tiempo, tengo que hacerme unos chequeos estos meses. Primero quiero ver eso, para volver a entrenar y al menos poder jugar con amigos o poder hacer la despedida”, le dijo a TNT Sports.

La dura marca de Mascherano en el partido de las leyendas

La tarde de Doha sofocó con sus 33 grados en primavera, aunque con la caída del sol una brisa amena ayudó a paliar el calor. Fue una breve muestra de por qué el Mundial cambió su mes de disputa. En la recta final de la Copa del Mundo y con todos sus estadios listos, las calles mostraron construcciones en cada esquina, rascacielos de 40 pisos uno al lado del otro, mucho lujo e impacto. Además, con una cultura más occidentalizada dentro del mundo árabe, aunque con algunas particularidades.

Por ejemplo, el metro, con estaciones que parecen shoppings. Y las formaciones tienen vagones divididos por categoría. Los standard, donde van los hombres, los familiares, donde van las mujeres, sus esposos y los niños, y los gold, que tienen asientos más cómodos y el guarda suele pasar seguido.

