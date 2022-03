La marca áspera de Mascherano que dejó a un rival en el piso y el cruce de Forlán con un qatarí: la intimidad del torneo de leyendas de la FIFA

La fiebre mundialista lentamente va aumentando y este viernes comenzará una nueva etapa de la previa cuando los grupos se definan en la ceremonia que se llevará a cabo en Doha. Dentro del marco del prestigioso evento, la FIFA organizó un torneo de leyendas en el que Conmebol llegó a la final y cayó frente a la máxima organización del fútbol. Javier Zanetti, ex defensor central de la selección argentina, fue una de las grandes figuras al convertir tres goles en la final. También actuaron Javier Mascherano, Pablo Zabaleta, Maximiliano Rodríguez y el Kün Agüero lo vivió desde afuera.

El Pupi relató en primera persona las expectativas que existen para la Copa del Mundo entrante. “La verdad que yo estoy entusiasmado y tranquilo. Veo un seleccionado muy comprometido, muy sólido, que no sólo demostró en las Eliminatorias sino que también en la Copa América que sirvió muchísimo. Eso me entusiasma para el Mundial y esperando a lo que va a ser el sorteo. Ojalá que la suerte nos acompañe pero por el otro lado viendo la Selección así, repito que me da tranquilidad. Argentina va a llegar al Mundial de la mejor manera y Qatar están preparados de la mejor manera. Es impresionante”, explicó en charla con ESPN.

Y justificó por qué ve a la Albiceleste como posible campeona: “Argentina por historia siempre va a ser protagonista y candidata. Muchas veces no hemos llegado bien y hemos llegado a las finales. Otras capaz merecíamos más. Esta vez creo que Argentina llega bien y con total humildad, como lo viene haciendo, puede llegar a las fases finales. Después ganar un Mundial siempre es difícil porque hay grandes selecciones como Francia, Alemania y Brasil. Pero la verdad que confío mucho en este seleccionado”.

Para cerrar, contó intimidades de lo que fue el mini torneo en el que los representantes de Sudamérica terminaron en el segundo puesto. “Lamentablemente perdimos con FIFA. Tenían que ganar. Representamos bien a Conmebol, llegamos a la final, ganamos todos los partidos menos el último. Pero bueno, la verdad que fue un lindo torneo. Gran torneo de Pumpido que voló de palo a palo en todas las pelotas. Nos divertimos”, contó el Pupi.

Dentro del equipo conformado por Zanetti tenía el talento goleador de Diego Forlán. El delantero uruguayo disfrutó el evento excepto por un cruce que tuvo con uno de los qataríes participantes. “Pero no le explicaron que era un partido de amigos esto. Escucha, línea de cuatro jugaban. Tenían dos mujeres que jugaban un huevo. Yo le decía al Pupi: ‘Están diciendo que marca personal para vos y para mí'. En el primer partido del grupo que ganamos 1-0. En la semifinal le dije al Pupi que se venía una complicada porque se nos fue Bebeto. Línea de cuatro. De repente me tiran una pelota larga y cuando voy me pegan una patada sin pelota, sin nada. Después viene a pedirme perdón. ‘Salí de acá que no entendiste nada de lo que estamos jugando’. Le metí en inglés”, relató entre las risas de los periodistas.

Y concluyó sobre la final: “Yo ahora domino pelotas de tenis. Ya la Jabulani y la de fútbol quedó en el pasado. Y más si me ponen a Casillas en el arco. Javi Mascherano se nos fue para el lado de FIFA. Lo llamó el presidente y se lo llevó para ellos. Yo le dije ‘vos sos Conmebol, ¿adónde vas?’. Tenían a Pirlo, Materazzi, Mascherano, Casillas, Djorkaeff, Belloso. No tiene caso. Mascherano me hacía marca personal. Lo más locura de todo es que no podemos jugar seis partidos, me duele todo”.

Además de Iker Casillas, quien fue determinante en la definición por penales, quien se lució en el Torneo de Leyendas fue Javier Mascherano, que jugó para el equipo de FIFA. Si bien el Jefecito reconoció que “tardará una semana en recuperarse”, mostró toda su habilidad en el quite.

El video en el que defiende ante dos rivales y uno de ellos termina en el piso se volvió viral. Pero no fue el único momento áspero del ex capitán argentino. En una acción cometió una falta cerca del córner al ir con el brazo levantado y golpear a otro rival. El árbitro debió llamarle la atención.

“Un poquito para meterle pimienta nada más, ahora me duele todo. Mañana va a estar bravo. Ahora duele una semana entera”, bromeó tras la actividad Mascherano. En diálogo con TYC Sports reveló que desde que se retiró no jugó más al fútbol y que ahora que entrena a la Sub 20 volvió a ponerse los botines: “No, no jugué más desde que me retiré. Corro y hago otras cosas pero no jugué más. Ahora que empecé de nuevo a entrenar me puse de nuevo botines”.

Iker Casillas, arquero del equipo FIFA, celebró el campeonato en sus redes sociales

