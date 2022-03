La lista de la selección argentina para el Mundial: la base de Scaloni, los que pelean por su lugar y los que casi no tienen chances

Scaloni ya tiene una base estable de jugadores y tendrá más de siete meses para definir toda la lista que podría ampliarse (Foto: @Argentina)

La selección argentina le puso punto final a una etapa. Aunque todavía técnicamente quede un partido inconcluso ante Brasil del que aún no hay fecha de disputa, Lionel Scaloni cerró su camino de Eliminatorias ante Ecuador y enfilo la proa rumbo al Mundial de Qatar con una pregunta que se sostendrá todo el año: ¿cómo confeccionará la lista para ir por el sueño del título?

La proporción total entre los que formaron parte del proceso y los que finalmente irán al Mundial oscilará entre el 25 y el 30 por ciento. Es decir, de los 92 apellidos que Scaloni convocó en tres años y medio de ciclo, viajarán a Qatar entre 23 y 28 jugadores, dependiendo de la determinación de FIFA de agrandar o no la lista de citados, una resolución que se conocerá horas antes del sorteo de la Copa del Mundo.

El DT ya avisó: no habrá espacio para ninguna sorpresa y representarán al país en la 18ª participación mundialista de su historia los que alguna vez ya pasaron por las manos de la actual gestión. “Si hubiera un tapado lo hubiera traído, ¿voy a esperar a último momento para traerlo? Tapado no hay. En principio es difícil, porque si después de citar 90 tiene que venir uno que no vino nunca... No creo. Ya tenemos problemas para meter 23, veo difícil que sea uno de los que no está habitualmente”, advirtió.

A 236 días del pitazo inicial del certamen más esperado, los interrogantes sobre quiénes viajarán con la albiceleste son pocos, más allá de que el paso de los meses hasta la publicación definitiva de la lista permitirá sembrar conjeturas y estar atento a las lesiones que a partir de este momento pueden dejar a un jugador sin el boleto.

Para iniciar la depuración entre esos más de 90 jugadores citados hay que iniciar por apellidos que fueron convocados como parte del futuro, como lo sucedido recientemente con los jóvenes Luka Romero, Alejandro Garnacho o el atacante de Boca Juniors Exequiel Zeballos. Mientras su presente deportivo florece, la mirada del entrenador es la de empezar a sentar las bases del futuro. Claro está que el desempeño destacado de alguno de ellos durante la etapa previa al Mundial podría hacer que dé el salto con el objetivo de foguear a la nueva generación, pero hoy eso suena lejano.

Franco Armani se aseguró ya su sitio como suplente: ¿Musso pelea con Rulli por ser tercer arquero?

En cuanto al espacio para los arqueros, y con Emiliano Martínez como propietario de los tres palos, el signo de interrogación quedará sobre los otros dos sitios: Franco Armani camina con ventaja para ser el respaldo del Dibu y la butaca vacante parecía tener el nombre de Juan Musso, pero el reciente buen nivel de Gerónimo Rulli lo puso en carrera. Mientras tanto, Esteban Andrada y Agustín Rossi se mantienen a la expectativa. ¿Y Agustín Marchesín? Fue uno de los arqueros con más presencias en el ciclo, pero toda una temporada como suplente en el Porto lo alejó del radar.

En la línea de fondo, habrá que esperar cuántos nombres decide llamar Scaloni, pero la batalla desde hace un tiempo tiene a dos jugadores por puesto con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel pujando por el lateral derecho y Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña disputando el izquierdo. En el centro de la defensa, Nicolás Otamendi y Cristian Cuti Romero salen de memoria respaldados con mayor habitualidad por Germán Pezzella.

Los nombres preferidos del entrenador a lo largo de todo su proceso en la zona central como alternativas son los de Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta y Lisandro Martínez. A esto hay que sumarle que tanto el defensor del Villarreal como el hombre del Ajax le aportan variantes en otras posiciones, ya que fueron utilizados como lateral y mediocampista central, respectivamente. La evolución de rendimiento de la temporada entregará mayores precisiones a la hora de saber si los tres tendrán espacio en la nómina o aparece otro nombre que se destaque y se meta en carrera, como los de Nehuén Pérez o Facundo Medina, dos jóvenes que están en la órbita del DT desde el primer día, pero casi no tuvieron chances.

Cuti Romero es una de las fijas en la última línea (Foto: Getty Images)

La mitad de la cancha será un terreno de batalla por los cupos. A la espera de conocer cuánto extenderá la lista la FIFA (suena más fuerte que sean 26 que 28), los nombres fijos son los de Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Ángel Di María. También es uno de los favoritos Guido Rodríguez, quien siempre aparece como as bajo la manga para cubrir distintos huecos.

Con esa base fija, los signos de interrogación se repartirán entre múltiples nombres como los de Alejandro Papu Gómez, Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister, entre otros. El ex Boca, que se desempeña en el Brighton & Hove Albion, es uno de los apellidos que siempre intentó insertar el DT en el equipo pero por distintas situaciones recién pudo darle rodaje de nivel contra Venezuela y Ecuador. “Creo que es un jugador que ha dado un salto de calidad y ahora está bien”, lo elogió Scaloni antes de la doble fecha de Eliminatorias.

Alexis Mac Allister ganó espacio en la consideración (Foto: Reuters)

Los (pocos) amistosos que por ahora aparecen en el horizonte de la scaloneta serán prueba de fuego para otros apellidos que sueñan con ganarse un ticket a Qatar: Emiliano Buendía, Manuel Lanzini, Lucas Ocampos, Roberto Pereyra y Nicolás Domínguez son algunos de esos que tienen entre sus objetivos colarse en el llamado final.

El ataque será sin dudas un rompecabezas para el entrenador. La línea histórica de llamados ponen adentro al multitasking Nicolás González más allá de los inamovibles Lautaro Martínez y el capitán Lionel Messi.

El portal temporal que se abrirá desde ahora hasta la fecha límite de la citación dejará merodeando a Julián Álvarez, Joaquín Correa y Ángel Correa, apellidos que se volvieron habituales pero todavía no pudieron reservar su butaca de manera formal.

¿Y Paulo Dybala? El de Juventus es un habitual citado por el DT desde la primera hora de gestión pero su rendimiento con la albiceleste no terminó de cubrir las expectativas y para colmo viene de perderse la última citación por una lesión mientras convive con un conflicto en su club. “Nosotros técnicamente no discutimos a Paulo para nada. Necesitamos que esté bien, que cuando venga esté en plenitud de condiciones. Él lo sabe y lo entiende. Para el Mundial falta. Es valorado por el cuerpo técnico y los compañeros. Tiene la oportunidad de estar, pero necesitamos que esté bien”, advirtió sobre la Joya.

En un tercer escalafón aparece un Lucas Alario que perdió demasiado espacio –en Argentina y su club– y también Lucas Boyé, que tiene como mérito su regularidad en Elche que lo empujó a ser quizá la mayor sorpresa para la última doble fecha de Eliminatorias, independientemente del nutrido grupo de jóvenes talentos que llamó el DT.

Gio Simeone está en su mejor momento en Italia pero quedó lejos en la consideración del DT (Fotobaires)

Lo que quedó claro, al menos ya en esta recta final, es que Giovanni Simeone no es una opción tentadora para el cuerpo técnico a pesar de sus 15 goles para Hellas Verona que lo tienen como tercer máximo artillero de la Serie A. El Cholito estuvo en la pre lista, pero quedó desafectado en la convocatoria final. Cada vez más lejos de Qatar...

Mientras la batalla por ser la alternativa de Lautaro en el centro del área no tiene un postulante claro y es el mayor cuestionamiento deportivo actualmente, no hay que dejar pasar el presente de Mauro Icardi, quien desaprovechó sus escasas chances en el PSG y para colmo sumó un escándalo mediático meses atrás que lo alejó todavía más de su oportunidad.

