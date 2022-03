FIFA realizó el simulacro del sorteo para el Mundial de Qatar: el grupo que le tocó a la selección argentina

La FIFA ya realizó varios ensayos de cara al sorteo del Mundial del próximo viernes

En la jornada de ayer, siete seleccionados nacionales confirmaron su boleto para la Copa del Mundo que se disputará en Qatar desde noviembre de este año. Hoy irán por ese objetivo México y Estados Unidos, que tienen un pie adentro, mientras que dos países (uno de la Concacaf y otro de Oceanía, que saldrá de Islas Salomón-Nueva Zelanda) confirmarán su presencia en los repechajes internacionales. Mientras tanto, la FIFA prepara todo para el sorteo que se llevará a cabo el viernes.

Al igual que había sucedido hace un par de días, siguen adelante los preparativos para la gala de pasado mañana en el Centro de Convenciones que la FIFA montó en la ciudad de Doha, capital qatarí. Allí el azar determinará cómo se conformarán los ocho grupos de la Copa del Mundo 2022. La cita arrancará a las 19 hora local (desde las 13, hora argentina) y la mayoría de los bombos está casi definida.

El periodista Ariel Senosiain, de TyC Sports, reveló la zona que le tocó a Argentina en el último simulacro que realizó la FIFA. La Albiceleste, uno de los cabezas de serie, fue a parar al Grupo H junto a Suiza (bombo 2), Corea del Sur (bombo 3) y Ghana (bombo 4) . Aunque en una cita mundialista no existen rivales fáciles, esta nómina de adversarios pareció un tanto accesible, considerando que hay oponentes de mayor dificultad en pugna.

Sin embargo, también fueron sorteados los otros grupos y el destino del seleccionado nacional en las instancias eliminatorias pintaba mucho más complicado. Eso se debió a que en el Grupo G, contiguo al de Argentina, quedaron Brasil (bombo 1), Alemania (bombo 2), Serbia (bombo 3) y Arabia Saudita (bombo 4). Según lo dispuesto, el primero de la zona H se topará con el segundo de la G, por lo que -si el sorteo hubiera sido oficial- Argentina bien podría haberse cruzado con la Verdeamarelha o los teutones en octavos de final.

ASÍ ESTÁN LOS BOMBOS ACTUALMENTE

• BOMBO 1: Qatar - Bélgica - Brasil - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

• BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay

• BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Canadá - Marruecos

• BOMBO 4: Ghana - Túnez - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)

* El 31 de marzo se actualizará por última vez el ranking FIFA y se confirmarán las posiciones definitivas de los bombos

LAS REGLAS DEL SORTEO

Las 29 selecciones clasificadas, los dos cupos de repesca intercontinental y el cupo de repesca de la UEFA se repartirán en cuatro grupos de ocho equipos cada uno, en función de la Clasificación Mundial publicada el 31 de marzo de 2022, una vez concluida la ventana de partidos internacionales en marzo de 2022. De acuerdo con la clasificación, los siete primeros equipos, junto con el anfitrión, Qatar, se asignan al grupo 1. Las selecciones clasificadas del 8 al 15 se asignan al grupo 2. Las selecciones clasificadas del 16 al 23 se asignan al grupo 3 y, por último, el grupo 4 incluye a las selecciones clasificadas del 24 al 28, además de las dos plazas que ocuparán los ganadores de las eliminatorias intercontinentales programadas para los días 13 y 14 de junio de 2022 y la plaza del ganador de la eliminatoria de la UEFA.

El principio general de la FIFA, siempre que sea posible, es garantizar que ningún grupo tenga más de un equipo de la misma zona de clasificación. Esto se aplica a todas las zonas, excepto Europa, que está representada por 13 equipos. Cada grupo debe tener al menos un equipo europeo, pero no más de dos. Así, cinco de los ocho grupos tendrán dos equipos europeos.

El reparto geográfico del ganador de la repesca de la UEFA y de los dos ganadores de la repesca intercontinental también seguirá el principio general de “separación” de los equipos de la misma zona de clasificación

La asignación geográfica de cada plaza de repesca intercontinental se basará en los emparejamientos de los equipos de la confederación que participen en ese partido específico de la repesca intercontinental.

